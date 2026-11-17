Nada Topčagić otvoreno je govorila o preseljenju iz stana u kojem je provela čak 40 godina, ali i neprijatnostima koje su je pratile tokom selidbe. Pevačica je otkrila da se suočila sa policijom zbog iznošenja stvari, a da je potom dobila i prijavu komšija zbog ograde duge čak 75 metara.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Nada je ispričala da preseljenje traje već deset meseci, kao i da je jedan pokušaj iznošenja stvari izazvao neočekivanu reakciju policije.

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"Odmah je došla policija"

- Selim se iz Srebreničke ulice gde sam 40 godina živela, ne možemo 10 meseci da se iselimo. Poveli smo neke ljude da iznesemo neke kutije, odmah je došla policija. Ja tamo živim 40 godina. Rekli su nam: ''Molim vas, nemojte''. Zlatko trči, nosi ličnu kartu, treba da plati 25.000 sada. To je mala uličica, prekoputa mene živela Olja Ivanjicki. Nisam znala da je pešačka zona... Selim se u Banovce, samo se plašim da ne dođu da me slikaju. Ustala sam sva poderana, orasi opali, oni me slikaju kad sam najgore poderana i sva nikakva - rekla je Nada.

"Komšije su me tužile"

Međutim, tu nije bio kraj problemima. Pevačica je otkrila da su je, dok je bila na moru, komšije tužile zbog ograde duge 75 metara, koja im je navodno pravila problem zbog rastinja.

- Bila sam kratko na moru, mene ovu ljudi i kažu mi da je dopla inspekcija, da su me komšije tužile zbog ograde od 75 metara. To divlje one maline, kupine se savile, zvali, grebu auto. Zvali su me da mi kažu da su me prijavili, ja rekla Zlatku da rušimo ogradu - otkrila je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Nada Topčagić Foto: Ilija Ilić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

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