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Voditeljski par Stefan Karić i Anđela Đuričić ugostili su u emisiji "Radio Amnezija" Filipa Cara i Aneli Ahmić, koji su pred milionskim auditorijumom otvoreno progovorili o svom turbulentnom odnosu i novim dešavanjima u Beloj kući.

Tokom emisije, Aneli Ahmić je iznela detalje o svom trenutnom emotivnom stanju i odluci da se distancira:

- Ja sam tražila da sinoć prespavam u zatvoru i tako ću od sada stalno tražiti obezbeđenju. Ja sam se u kratkom periodu mnogo zaljubila i doživela turbulencije. Želim da se ubuduće posvetim sebi i okrenem drugačije svoje učešće. Neću da mi lepe etikete da mi se sviđaju neki drugi muškarci, to me apsolutno ne zanima. Loše se osećam i nisam dobro apsolutno. Znala sam da mogu da poludim jer je on pijan, a to nisam želela. Ne želim da se mirim s njim, prosto me to više ne zanima. Želim da budem mirna i da ispeglam emocije u sebi – izjavila je Aneli, prenosi Srbijadanas.

Nakon njenog izlaganja, voditelj Stefan Karić uputio je direktno pitanje Filipu Caru:

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Filipe, imaš li neko rešenje? – upitao je Karić.

- Mislim da je mogla da izađe iz zatvora – odgovorio je Car.

Aneli je odmah reagovala na njegov komentar:

- Nisam mogla, zamisli da ih toliko molim da idem u zatvor i onda kao izađem da bih pričala s njim – uzvratila je ona.

Filip Car je potom otkrio svoju stranu priče, priznavši da je tokom noći izgubio kontrolu:

- Sviđa mi se što više neće da pije jer nije se baš pokazala dobro. Ja sam jutros doživeo po prvi put ove godine eksploziju jer sam video da je nema. Meni bi bilo lakše da sam je video s nekim frajerom nego kad sam video da je nema. Svašta mi se vrtelo po glavi jer sam popio. Bilo bi mi smešno da ja izbijam pare njoj i njenoj porodici iz džepa jer me udarila ili nešto, a ne može mi žena ništa ni da me lopatom udarila. Stvorila mi se kompresija tokom noći jer sam video da je nema, a obišao sam svaku prostoriju apsolutno – zaključio je Car.