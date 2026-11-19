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U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović dala je reč Filipu Caru kako bi prokomentarisao sukob Aneli Ahmić i Sanje Grujić.

- Meni niko neće biti drug kada ja raskinem s devojkom i ti nju uzmeš da vređaš i pevaš joj u prolazu. Ja tek od juče vidim da one nemaju uopšte lepo mišljenje jedno o drugom. Ne bih voleo da se mešamo Marko i ja u ove svađe apsolutno, ali Sanja nas meša - rekao je Car.

- Ja mešam Marka baš zato što ne dozvoljavam da mi lepe etikete da bih bila s nekim drugim na njegove oči - rekla je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović: Sukob u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Ja sam i ovde negde suzdržan jer mi uopšte ne prija da neko vređa Aneli. Ja sad mogu da kažem hiljadu stvari za Sanju, ali neću - rekao je Car.

- Tebi odgovara da ovo ponavljaš da bi se prikrilo šta ste radili pre tri dana - rekla je Sanja.

- Ona se pravda Marku - rekla je Aneli.

- Nećete prikriti ono što je ona rekla za tvoju majku Milicu, kao i ti njenu Situ - rekla je Sanja.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

- Ne znam zašto ti sad ovo ponavljaš. Činite loše i meni i Marku kada se svađate i uvlačite nas - rekao je Car.

- Ja tebe neću uvlačiti, a ona može samo da sanja da je neću vređati - rekla je Sanja.

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