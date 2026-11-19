PUČE TIKVA IZMEĐU SANJE I CARA! Prijateljstvo nije bilo dovoljno jako
- Filip Car je u emisiji 'Pitanja gledalaca' komentarisao sukob Aneli Ahmić i Sanje Grujić i poručio da ne želi da se meša u njihove svađe.
- Sanja je uzvratila da je Car i Marko uvlače u raspravu, dok je Aneli rekla da se Sanja pravda Marku.
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović dala je reč Filipu Caru kako bi prokomentarisao sukob Aneli Ahmić i Sanje Grujić.
- Meni niko neće biti drug kada ja raskinem s devojkom i ti nju uzmeš da vređaš i pevaš joj u prolazu. Ja tek od juče vidim da one nemaju uopšte lepo mišljenje jedno o drugom. Ne bih voleo da se mešamo Marko i ja u ove svađe apsolutno, ali Sanja nas meša - rekao je Car.
- Ja mešam Marka baš zato što ne dozvoljavam da mi lepe etikete da bih bila s nekim drugim na njegove oči - rekla je Sanja.
- Ja sam i ovde negde suzdržan jer mi uopšte ne prija da neko vređa Aneli. Ja sad mogu da kažem hiljadu stvari za Sanju, ali neću - rekao je Car.
- Tebi odgovara da ovo ponavljaš da bi se prikrilo šta ste radili pre tri dana - rekla je Sanja.
- Ona se pravda Marku - rekla je Aneli.
- Nećete prikriti ono što je ona rekla za tvoju majku Milicu, kao i ti njenu Situ - rekla je Sanja.
- Ne znam zašto ti sad ovo ponavljaš. Činite loše i meni i Marku kada se svađate i uvlačite nas - rekao je Car.
- Ja tebe neću uvlačiti, a ona može samo da sanja da je neću vređati - rekla je Sanja.
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