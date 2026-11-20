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CAR LUDI ZBOG BIVŠIH PARTNERA ANELI AHMIĆ! Ona ponosna na sve njih: Ja sam čigrica
- Aneli Ahmić kaže da je ponosna na bivše partnere i opisuje sebe kao 'čigricu'.
- Naslov sugeriše burne reakcije zbog njenih bivših partnera, ali u dostavljenom tekstu nema dodatnih detalja.
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Nakon pomirenja, Aneli Ahmić i Filip Car ponovo su nastavili da komentarišu svoj odnos u kući Odabranih.
- Jao kad čujem da si sa nekim bila u vezi, meni se utroba okrene - rekao je Car.
- A ti kao da si bio sa nekim princezama, sve žene su ti bile kritične. I ja sam imala život pre, ja sam ti čigrica mala, mene svi zavole, nikad nisam bila kombinacija, i napolju. Ne znaš sa kakvim sam momcima bila napolju, ne zna se koji je lepši i koji je veća faca - rekla je Aneli.
Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen
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