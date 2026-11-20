- A ti kao da si bio sa nekim princezama, sve žene su ti bile kritične. I ja sam imala život pre, ja sam ti čigrica mala, mene svi zavole, nikad nisam bila kombinacija, i napolju. Ne znaš sa kakvim sam momcima bila napolju, ne zna se koji je lepši i koji je veća faca - rekla je Aneli.