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Jasmina Ahmić, poznatija kao Grofica, majka aktuelne učesnice "Elite" Aneli Ahmić, ponovo se oglasila na društvenim mrežama, a povod su bila dešavanja u odnosu njene ćerke i Filipa Cara. Ona ne krije koliko je protiv njihove ljubavne veze, a sada je objavila nekoliko krajnje provokativnih storija kojima je privukla veliku pažnju.

Grofica je najpre podelila snimak napravljen pomoću veštačke inteligencije, na kojem se vidi žena obučena kao veštica kako leti na metli, dok je preko videa ispisala:

- Stiže mama, Aneli, spasiću te - u svom stilu je poručila Grofica.

1/5 Vidi galeriju Jasmina Ahmić, poznatija kao Grofica, majka aktuelne učesnice „Elite“ Aneli Ahmić, ponovo se oglasila na društvenim mrežama, a povod su bila dešavanja u odnosu njene ćerke i Filipa Cara Foto: Prinstcreeen, Prinstcreen, Printscreen

Očigledno je da Jasmina na ovaj način želi da poruči ćerki da može da računa na njenu podršku, ali i da joj je dosta svega što se dešava između nje i bivšeg zeta.

Nedugo zatim podelila je još jedan snimak, ovog puta iz pogona u kojem se nalazi veliki broj pacova poređanih na pokretnoj traci, uz krajnje ironičnu poruku:

- Mi smo otvorili pogon, kontamo pošto ih imamo u kućama da iskoristimo kako reče onaj bolesnik da iskaču. Eto, sad mi kobasice radimo punom parom, najveći kupci su nam Austrija.

Ni tu se nije zaustavila! Grofica je na svom Instagram storiju podelila Filipa Cara, a preko videa je ispisana vulgarna poruka:

"Cara bih prihvatila jedino kao metu u streljani"

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

Da Grofica od samog početka nije podržavala ljubavnu priču svoje ćerke i Filipa Cara, odavno je poznato. Kada je Aneli obelodanila da su njih dvoje uplovili u vezu, njena majka se oglasila i nije birala reči kada je govorila o budućem zetu.

- Dabogda ga upropastila, bizončinu odvratnu, glupača! Prihvatila bih ga jedino kao metu u streljani. A ovo igra kao Žikino kolo. On inače mrzi sve žene sa kojima nešto ima - poručila je tada Grofica.

Njeno nezadovoljstvo nije se završilo na tome. Nakon jednog od brojnih raskida, kada su Aneli i Car ponovo razmenjivali teške reči, Jasmina je govorila o tome šta bi uradila kada bi se našla u istoj prostoriji sa Filipom.

- Aneli će ovog puta istrajati u tome da se ne pomiri, sad ima razlog. Zamišljam da sam tamo da bacim „uki goshi“ i onda da ga izboksam na podu, pa nogom u one njegove „pločice“, odnosno drob - izjavila je Jasmina za Pink.rs.