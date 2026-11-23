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Posle odgledanih profila nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije kako bi zajedno sa nominovanim učesnicima otišao u diskoteku, gde ih je čekala igrica koju je pripremio Veliki šef.

Darko im je, naime, objasnio da moraju da stave povez preko očiju i da će limenku da stavi negde, te će oni moraju da je nađu, a kada je nađu, moraće da je zgaze.

Na kraju ove igrice, pobedu je odneo Marko Stefanović, te je tako na kraju Darko saopštio rezultate glasova publike.

- Tu nam je Marko, Džoni, Jasenka, Jovana Kosovac i Miljana. Moram vam saopštiti da se u ovom trenutku opraštamo od Nikole - saopštio je Tanasijević.

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Nikolu Đorđevića, koji je ovom prilikom progovorio o svom učešću, ali i o aktuelnim temama.

- Bio sam fizički tamo, razmišljao sam o ćerkici, bivšoj supruzi, znam da im trebam kao podrška, znam koje probleme ima. Moram da se zahvalim Velikom šefu na ovoj šansi, što sam kročio na ovo tlo i u Belu kuću. Možda nisam iskoristio šansu, ali dobro, Bože moj - rekao je Nikola.

- Kakva je situacija u Beloj kući - pitala je Dušica.

- Malo pre su se svađali Marko Stefanović i Miljana Ristić, jedva čekam, Marko će izneti svoje mišljenje tokom pretresa jer je prećutao - rekao je Nikola.

- Kako ti deluju Sanja i Marko, je l' misliš da će se pomiriti - pitala je Dušica.