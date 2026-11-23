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Milan Popov, učesnik rijalitija "Elita" i sin poznate pevačice Stoje Novaković, ove nedelje gostovao je u emisiji Filipa Cara pod nazivom "Ispovesti sa Carem".

Tom prilikom odlučio je da bez zadrške progovori o svom životu, iznoseći detalje iz privatnosti koje javnost do sada nije imala priliku da čuje. Milan se osvrnuo na brojne životne situacije, iskustva i izazove sa kojima se suočavao, a razgovor je doneo i nekoliko zanimljivih priznanja.

Posebnu pažnju privukla je njegova otvorenost, budući da nije izbegavao ni teme koje se tiču njegovog privatnog života i porodice.

- Da li si zadovoljan svojim učešćem u rijalitiju? - pitao je Car na početku razgovora.

- Iskreno, nisam. Na malim ekranima sve izgleda nestvarno. Međutim, mi ovde živimo stvarne živote - počeo je Milan.

1/6 Vidi galeriju Stoja Novaković i sin Milan Popov Foto: Printscreen, Antonio Anhel/ATA Images, Kurir, printscreen srbija_showbizz

- Rođen sam u siromašnoj porodici. Ja i majka smo se mučili. Moja majka se bavim pevanjem onoliko godina koliko imam ja. Uspela je da postane jedna od najpoznatijih pevačica na Balkanu, isključivo svojim radom. Udala se za mog oca jako mlada, njegova porodica nije bila za to. Moj otac je sahranjen na dan kada sam ja imao treći rođendan. Iz tog razloga ne slavim rođendane. Na taj dan odem u crkvu da zapalim sveću - otkrio je Milan, pa nastavio:

"Svuda sam bio stranac"

- Deca umeju da budu podla i zla. Kako kaže naš narod, sve će ti ljudi oprostiti, ali uspeh ne. Loša porodična situacija jhe dovela dotle da majka i ja budemo izbačeni na ulicu. Porodica mog oca je demolirala i uništila tu kuću. Ja i majka smo živeli u praznim zidovima. Snalazili smo se kako smo umeli. Majčin posao je bio takav da nije mogla da bude uz mene. Čuvali su me baba i deda. Sa očevom porodicom nemam kontakt. Oca nisam upoznao. Majka se trudila da odigra ulogu i oca i majke. Nije joj bilo lako - rekao je Milan.

- Da li si ti jedinac? - pitao je Car.

- Jesam, ja sam joj jedini. Nakon toga, upoznala je čoveka koji nas je odveo u Francusku. Tada nisam znao ni srpski. Nisam znao ni šta je Francuska. Nastavnik je mislio da sam gluvonem. Predložili su da me ispišu iz škole jer nisam ništa razumeo. Moja majka i taj čovek nisu uspeli. Selimo se u Austriju. Ona je tamo lepo zarađivala. Tamo smo bili nekih šest meseci. Posle toga, majka me je vratila kod babe i dede u selo. Gde god bih otišao, ja sam svuda bio stranac. Naučio sam da ne trebe nikome verovati. Verujem jedino svojoj majci. Moja majka upoznaje čoveka koji je uspeo da mi zameni oca. Bili su zajedno sedam godina. Moja majka uspeva da snimi prvi album. Radila je svakog dana i skupljala novac da bi to otplatila i uspela je - izneo je Milan.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov čita pismo koje mu je poslala majka Stoja Novaković Foto: Printscreen Pink

Milan je rekao i koliko mu je dobrog donelo to što je sin poznate pevačice: