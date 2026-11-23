LAURA I TERZA ZATRESLI PAB, SVE PRŠTI OD POLJUBACA Zaboravili na Gloriju, pa se prepustili strastima: "Kad te neko ovako stisne... " (FOTO/VIDEO)
- Laura Prgomet i Borislav Terzić Terza produbili su odnos u pabu, gde su razmenjivali nežnosti i poljupce pred ostalim učesnicima.
- Njihovo zbližavanje dodatno je zakomplikovalo odnos Laure i Glorije Jelovac, koje su se ranije javno posvađale zbog Terze.
Laura Prgomet i Borislav Terzić Terza produbili su svoj odnos, bez obzira na Gloriju Jelovac za koju je rekao da je jedina sa kojom bi bio u vezi.
Otišli su u pab i nakon razgovora počeli da razmenjuju nežnosti kao pravi ljubavni par.
"Kad te neko ovako stisne to znači da mu se mnogo sviđaš"
- Kako ćeš spavati ovde - rekao je Terza i legao pored Laure.
- Bolje nego tamo. Nalijem se i legnem spavati - nasmejala se Laura.
- Teturaš se, a? - nastavio je Terzić.
- Teturam, gde ne teturam - smejala se.
- Čudi me da još uvek imaš prijatelje. Hajde vama muškarcima je drugačije, kod nas devojaka nemoguće - nastavila je.
Nakon razgovora i zagrljaja pali su poljupci te je ceo pab odzvanjao.
- Kad te neko ovako stisne to znači da mu se mnogo sviđaš - rekao je Terza.
- A je li - rekla je Laura i topila se u njegovom zagrljaju.
Puklo prijateljstvo zbog Terze
Glorija i Laura nedavno su se javno posvađale zbog Terze, te je Jelovac prebacila drugarici potrebu da se meša u njene intimne odnose.
- Laura zašto imaš potrebu kad se meni neko sviđa da se mešaš u to, ja se tebi ne mešam, ti se meni mešaš u sve živo - rekla je Glorija.
- Ovo je gomila s*anja, neću da odgovorim na ovo, mi nismo ni bile prijateljice, kako si ti postupala prema meni. Ja se ne mogu umešati negde gde mi se to ne dozvoli - rekla je Laura.
- Ne slažem se, vidim da pričaš s nekim, imaš simpatije, ja ne prilazim tom - rekla je Glorija.
- Nije to poštovanje prema meni, ako ja pričam s Terzom, to ne znači ništa - rekla je Prgomet.
- Je l' ti se sviđa Terza? - pitala je Glorija.
- Ne u ljubavnom smislu, gotivan mi je ovako. Šta si ti meni radila s Urošem kad je Filip u pitanju - rekla je Laura.
- Kako nisi radila kad si se ljubila sa Terzom? - pitala je Glorija.
- To je bilo na njegovu inicijativu. Mene boli uvo na ovaj odnos s tobom, ne želim se svađati. Ti imaš agresivan pristup, ja sam agresivna. Što ti ne pitaš Terzu? - rekla je Laura.
- Što ti prilaziš mom dečku? - pitala je Glorija.
- Laura, da li si mi poslala poljubac za stolom - pitao je Terza i uleteo u radio.
- Ti mene sve vreme gledaš za stolom i smeškaš se. Budite vi zajedno i ti i Glorija i Aneli i Car, meni to sve odgovara - rekla je Laura.
- Ona je nezadovoljna jer ne dobija pažnju od osobe s kojom je intimna i sad bi svima htela pokvariti sve - rekla je Glorija.