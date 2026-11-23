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Učesnica Elite dala je sud o ponašanju dečka u kojeg se umalo zaljubila i svoje drugarice koja se bez problema ljubila sa njim.

"Svi misle da trčim za njim"

- Kako si ti primila tu informaciju da su se danas ljubili Laura i Terza - pitao je Darko.

- Pa, ono, okej, normalno. Očekivano. Ne znam, iskreno, kroz ovih zadnjih par dana, hladila sam se, videla sam da nije to to, nismo ni bili bliski, ni ljubili se. Jednostavno mi nije bilo to to, meni ova situacija odgovara, jer je to dve muve jednim udarcem. Svi su bili distancirani od mene, jer je bila ta priča sa Terzom. Svi misle da trčim za njim, da sam krpa, da sam luda za njim, nisam, ja sam ga i testirala. Shvatila sam da nemamo zajedničkih tema, nemamo sličan pogled na život - rekla je Glorija.

- Šta su ovim današnjem ljubljenjem Terza i Laura rekli jedno o drugom - pitao je Darko.

"Opsednuta je..."

Glorija nije štedela reči kada je analizirala njihov odnos.

- S obzirom da Terza pati za bivšom, Laura za kadrom, mislim da je to neka njihova fejk priča... Nije ona zaljubljena ni u koga, više puta je rekla da ne bi bila ni sa kim ovde. Sada da ja, na primer, uđem u priču sa nekim, da se družim i muvam, ona bi se zaljubila i u tog nekoga. Vidim da žena bulji u mene, ne može da prestane da gleda, to nije normalno, to je opsednuto. Ona i dok je bila u kombinaciji sa mojim bratom, ušla je u priču sa njim kada smo bile blokirane, samo da bi saznala gde sam ja i šta sam. To nije zaljubljenost, nego takmičenje jer kao, nju je priznao, mene nije, a ja sam htela da se maknem od toga da svi misle da sam luda za njim - rekla je Glorija.

1/5 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Screenshot, Printscreen

"Problem je što sam ga odbijala"

- Terza je govorio da bi samo sa tobom bio, ali do toga nije došlo zbog tvoje prošlosti. Sada se hvali da bi bio sa Laurom, kako je tvoja problem, a njena ne predstavlja problem - pitao je Darko.

- Nije problem prošlost, nego je problem što sam ga odbijala u više navrata, pa je video da ništa od mene, pa ide tamo gde je lakše. Juče me je pitao: "Kada ćemo" (intimni odnos), ja sam rekla: "Nikada". Nije da sam sada laka, da se lako dam i prepustim - govorila je Glorija.