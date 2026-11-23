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Danas je na učesnicima težak zadatak da izglasaju najumišljenijeg cimera u Beloj kući, a sledeći je reč dobio Terza.

- Dača je umislio da je detektiv, Vanja je umislila da je Pinokio, Rada je umislila da je sestra od Snup Doga... Naravno navodim na prvom mestu Ivana Marinkovića. Drago mi je što Anđelu ove sezone niko ne navodi, prošlih sezona su svi Anđelu navodili da je umišljena. Dalje Aleksandra Jakšić, isto voliš na ovim anketama, palamudiš nama, držiš predavanje, šta si ti umislila - rekao je Terza.

- Na prvom mestu će biti Milan Popov, pokazao da ne učestvuje u programu otkad je stiglo pismo da će biti deo Pinkovih zvezda, dao sebi za pravo da izostaje iz emisija, a tu je sam sebe finansijski oštetio, umislio si, ponizio si Radu, osobu sa kojom si bio, svako ko se smejao ispao je loš čovek, ona nikome ništa loše nije uradila. Ona bitiše ovde, dok ti glumataš neku ironiju, svi smo ti mislili dobro i usmeravali, a ti si u nekom svom filmu, umišljen si lik i to je to. Navešću mog prijatelja Lepog Miću koji je umislio da sam ga ja spominjao. Na trećem mestu će biti Laura koja je umišljena da je zvezda zbog svih postupaka koje je imala, umislila da je zvezda da može ovde napućena da hoda - rekao je Karić.

- Ovde lepo piše ko je po vama najumišljeniji, svi idete linijom manjeg otpora, što bi Mirko ustao naveo Cara, pa mu Car j*bao mater, ili što bi Mahir naveo Karića i j*bao mu mater - rekla je Poršelina.

- Što ti ne bi navela tvoje drugarice sa kojima se j*bete mater. Pusti mene tih seljačkih fora, nađi svoju vezu, svoj život, nemojte više Cara. Raspuštenice u rijalitiju pop*zdele, nađite čoveka da vas vodi. Koji si ti parazit, što mene da navodi, što ja da j*bem mater, meni navlačite probleme, napolju se j*bete za 200 evra, a ovde mene j*bete za 300 evra... Nisam vam ja kriv što vas niko nije uzeo za vezu, nemoj me povlačiti za jezik. Imaš li išta ispod te šubare, dole gaće nemaš, a da li imaš nešto ispod šubare. Što si umislila da si starleta, kad si štafeta da te raznosi ko kako hoće - rekao je Car.

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