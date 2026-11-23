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Teške optužbe pale su na račun Milana Popova, sina Stoje Novaković, u "Eliti 10". Tokom ankete u kojoj su učesnici imali zadatak da imenuju učesnika za kog smatraju da je najviše umišljen, reč je dobila Radojka Rada Jovanović i prozvala Milana. Ona svog bivšeg partnera nije štedela ni najmenje, pozivajući se na njegovu slavnu majku. Ipak, ni on Radi nije ostao nedorečen.

1/6 Vidi galeriju Nova rasprava Radojke Jovanović i Milana Popova Foto: Printscreen Pink

- Moj bivši je umislio da je Stojin sin i da na osnovu toga može sve da ima - rekla je Rada.

- Živim u zabludi ko mi je majka - rekao je Milan.

- Kad smo bili zajedno govorio je: Moraš da paziš, ova hoće sa mnom, ona hoće sa mnom. Gde su sad? - pitala je ona.

- Mene interesuje ko hoće ovde sa Radom da bude - pitao je Milan.

- Ja ne glumim ribetinu, ali šta si ti tražio sa mnom? - pitala je Rada.

- Đavola sam tražio - rekao je Milan.

- Dobićeš ga, nisi ga dobio - rekla je Rada.

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Radini roditelji o Stojinom sinu

Nedavno su se oglasili roditelji Radojke Jovanović i priznali koliko su razočarani u Milana.

- Pratim i mnogo mi je žao i teško što je neki ponižavaju. Ona tamo samo plače, a inače je razigrana i ovde je pravila uvek dar – mar. Meni srce radi trideset i pet posto, mi smo celog života radili da bi ona imala i da bi se školovala, čak smo i ovog starijeg sina zapostavili zbog nje i uvek smo joj govorili da je škola na prvom mestu i poslušala je – rekao je nedavno Radin otac, a onda je majka otkrila šta im je najteže kada gledaju ćerku u Beloj kući, pa se dotakla i Stojinog sina.

1/6 Vidi galeriju Stoja Novaković i sin Milan Popov Foto: Printscreen, Antonio Anhel/ATA Images, Kurir, printscreen srbija_showbizz

- Svi misle da je zbog para ušla u tu vezu, ali nije. Mi što imamo i što zaradimo mi to imamo, jesmo skromni i siromašni, ali naše duše su bogate i pune ljubavi. Tuđe nećemo i ne želimo. On ima ime, ali mu je duša prazna. Što su njih dvoje započeli to treba i da završe. Mi smo je podržali u svemu, ali ne i ovo ponižavanje. Da mogu da uđem na dva dana da ga pitam kako ga nije sramota. On nema ni obraza, a ni karaktera.

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