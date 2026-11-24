Slušaj vest

Borislav Terzić Terza nakon ljubljenja sa Laurom Prgomet nie iznenadio samo Gloriju Jelovac svojim ponašanjem već i svoje cimere.

Za javnim stolom su komentarisali njihov odnos i stavili ga na stub srama.

"Ona je devojka koja me radi"

Terza je pokušao da objasni kakvu relaciju ima sa Laurom, te je tom prilikom ponizio Gloriju sa kojom je danima unazad bio blizak i na ivici da ozvaniči vezu.

- Nismo u vezi. Generalno, nije isti odnos kao što je bio prethodnih nedelja, kada smo se samo na blic ljubili i kada je bila žurka. Istina je da je bilo nekih pogleda, a juče smo prešli na to da se ljubimo sočnije, prisniji smo, provodimo vreme zajedno, grlimo se, pevušimo. Ona je devojka koja me ''radi'', više od Glorije. Ni ja nisam zaljubljen, a ni Laura, mi osećamo samu privlačnost jedno prema drugom, to je sve - rekao je Terza.

- A gde je sada to da ti se dopada Glorija? - upitao je voditelj.

- Ona je Sanju ostavila tokom ''Nominacija'', koja mi je dete najstrašnije vređala. Ona je od danas Kasper za mene - rekao je Terza.

- Ti si jedan običan cirkuzant - rekla je Glorija.

- Ja mogu da budem sa Glorijom kad želim - dodao je Terzić.

1/7 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen, Prinstcreen

Glorija o Terzi

- Mene već neko vreme hladi njegovo ponašanje i da mi je pao u očima. Meni je top da se rešim i njega i nje, dve muve jednim udarcem i da imam mir. Ja se nikome ne mešam u odnose - govorila je Glorija.

- Kakve ja veze imam sa tobom, nemam nikakve - dobacila je Laura.

- Polako, ima još mnogo do kraja. Ti si svoje lice pokazala kada si se muvala sa mnom a verenik ti je bio tu - urlao je Terza.

- Da li ti je žao što si izgubila drugaricu - pitao je Milan Milošević.

- Nije mi žao, meni ne trebaju neprijatelji pored ovakvih prijatelja. Devojko apsolutno si mi nebitna - odgovorila je Glorija.