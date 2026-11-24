"DEVOJKO, APSOLUTNO SI MI NEBITNA" Glorija udarila na Terzu i Lauru, Borislav zaurlao za crnim stolom: Ona je svoje lice pokazala kad joj je bio verenik
- Terza je nakon poljupca sa Laurom Prgomet rekao da nije u vezi ni sa njom ni sa Glorijom Jelovac, ali da ga Laura više privlači.
- Glorija je poručila da je Terzino ponašanje ohladilo i da želi mir, dok je on uzvratio da može da bude sa njom kad želi.
Borislav Terzić Terza nakon ljubljenja sa Laurom Prgomet nie iznenadio samo Gloriju Jelovac svojim ponašanjem već i svoje cimere.
Za javnim stolom su komentarisali njihov odnos i stavili ga na stub srama.
"Ona je devojka koja me radi"
Terza je pokušao da objasni kakvu relaciju ima sa Laurom, te je tom prilikom ponizio Gloriju sa kojom je danima unazad bio blizak i na ivici da ozvaniči vezu.
- Nismo u vezi. Generalno, nije isti odnos kao što je bio prethodnih nedelja, kada smo se samo na blic ljubili i kada je bila žurka. Istina je da je bilo nekih pogleda, a juče smo prešli na to da se ljubimo sočnije, prisniji smo, provodimo vreme zajedno, grlimo se, pevušimo. Ona je devojka koja me ''radi'', više od Glorije. Ni ja nisam zaljubljen, a ni Laura, mi osećamo samu privlačnost jedno prema drugom, to je sve - rekao je Terza.
- A gde je sada to da ti se dopada Glorija? - upitao je voditelj.
- Ona je Sanju ostavila tokom ''Nominacija'', koja mi je dete najstrašnije vređala. Ona je od danas Kasper za mene - rekao je Terza.
- Ti si jedan običan cirkuzant - rekla je Glorija.
- Ja mogu da budem sa Glorijom kad želim - dodao je Terzić.
Glorija o Terzi
- Mene već neko vreme hladi njegovo ponašanje i da mi je pao u očima. Meni je top da se rešim i njega i nje, dve muve jednim udarcem i da imam mir. Ja se nikome ne mešam u odnose - govorila je Glorija.
- Kakve ja veze imam sa tobom, nemam nikakve - dobacila je Laura.
- Polako, ima još mnogo do kraja. Ti si svoje lice pokazala kada si se muvala sa mnom a verenik ti je bio tu - urlao je Terza.
- Da li ti je žao što si izgubila drugaricu - pitao je Milan Milošević.
- Nije mi žao, meni ne trebaju neprijatelji pored ovakvih prijatelja. Devojko apsolutno si mi nebitna - odgovorila je Glorija.