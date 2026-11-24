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Osvrnula se na njegovo ponašanje, otkrila da li oseća ljubomoru, strahuje li da će je možda prevariti, ali i najavila kada bi mogla da se pojavi u Beloj kući.

Miona se najpre dotakla poruka koje dobija putem društvenih mreža otkako je njen dečko ponovo deo rijaliti programa. Kako je istakla, nepristojne ponude i udvaranja nisu ništa novo za nju.

- Situacija je ista kao i uvek, imaš standardan broj ljudi koji pišu bez obzira na sve. Oni pišu sami sa sobom - rekla je Miona za Red televiziju.

Govoreći o tome kako se Nenad za sada snalazi u novoj sezoni, Miona nije krila da je zadovoljna onim što vidi. Ipak, smatra da bi situacija mogla da se promeni kako rijaliti bude odmicao.

1/6 Vidi galeriju Miona Jovanović i Ša Foto: Petar Aleksić

- Vidim da mu je fino, ne mogu da kažem, dobar je. Pas je čoveku najbolji prijatelj. Super mi je za sad, ali mislim da će kasnije otom-potom. Sve je to kako treba. Naravno da mu nedostajem i ja i porodica, tako bi i meni bilo. Nije mi svejedno, znamo zašto je tamo, mora da se izgura, da se preživi i to je tako. Za sada je sve na mestu, nemam zamerke. On je izjavio da se štedi, možda je naučio kako reagovati, kako će nakačiti neke rijaliti učesnike, tako da bi lagano da plovi kroz ovu sezonu - objasnila je ona.

Ne plaši se moguće prevare pred kamerama

Jedno od pitanja koje je posebno zanimalo javnost jeste da li Miona ima strah da bi Ša tokom boravka u rijalitiju mogao da joj bude neveran. Njena reakcija bila je jasna – tvrdi da nema razloga za zabrinutost.

- Sve je to super, ali se stvarno ne bojim. Ko god da je tamo, nemam frku. Što se tiče komentara, čini mi se da se čuva, neće biti ovako prelagan kao što je do sada, ali opet je naučio i svestan je šta može da se desi ako se upali kao pre. Da sam ja tamo to je mač s dve oštrice, teško mu je jer nisam tamo, ali da sam tamo preko mene bi krenuli na njega. Nedostaje mi, ali ja njega gledam - poručila je Miona.

Planira dolazak u Šimanovce tokom praznika

Na kraju razgovora otkrila je i da postoji mogućnost da uskoro poseti partnera na imanju u Šimanovcima. Kako je navela, ukoliko budu organizovane posete, volela bi da iskoristi priliku i pruži mu podršku.

Foto: Printskrin/Instagram

- Trebalo bi da uđem, ako bude tih poseta, nemam ništa da mu kažem, bitno mi je da sam tu, da ga pratim, da sam uz njega, ali on to već zna - zaključila je Miona za Red televiziju.