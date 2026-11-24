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Borislav Terzić Terza šokirao je javnost ali i svoje ukućane kada je izjavio da sa Laurom Prgomet želi ozbiljnu vezu.

Terza je nakon intimnih dodira sa njom javno progovorio o njihovom odnosu i sve iznenadio svojim izlaganjem.

"Nisam u fazonu samo da legnem sa njom"

Matora je dala svoj stav o njihovom odnosu i istakla da je čudno to što mu sada ne smeta nejna prošlost, a do sada je uvek isticao da mu je to bitno kod bilo koje devojke.

- Nisam imao odnos sa njom, ne gledam je na taj način. Nisam u fazonu samo da legnem sa njom. Ne smeta mi njena prošlost. Ja bih da budem sa njom, ali ona nije u tom fazonu sada, dogovorili smo se da se družimo, pa ćemo da vidimo - govorio je Terza.

- Terza ne misli ovo što priča, mene bi bio blam - dodala je Matora.

- Ja se sprdam ovde, baš me briga - semejao se Terzić.

- Ako ti je sve sprdnja, onda nisi iskren za sve ovo što si rekao za Lauru - nastavila je Matora.

- Za Lauru je sve ozbiljno, tu nema sprdnje - odbranio se Terzić.

1/6 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Prinstcreen

"Radi me više od Glorije"

Borislav Terzić Terza nakon ljubljenja sa Laurom Prgomet nije iznenadio samo Gloriju Jelovac svojim ponašanjem već i svoje cimere.

Za javnim stolom su komentarisali njihov odnos i stavili ga na stub srama.

Terza je pokušao da objasni kakvu relaciju ima sa Laurom, te je tom prilikom ponizio Gloriju sa kojom je danima unazad bio blizak i na ivici da ozvaniči vezu.

- Nismo u vezi. Generalno, nije isti odnos kao što je bio prethodnih nedelja, kada smo se samo na blic ljubili i kada je bila žurka. Istina je da je bilo nekih pogleda, a juče smo prešli na to da se ljubimo sočnije, prisniji smo, provodimo vreme zajedno, grlimo se, pevušimo. Ona je devojka koja me ''radi'', više od Glorije. Ni ja nisam zaljubljen, a ni Laura, mi osećamo samu privlačnost jedno prema drugom, to je sve - rekao je Terza.