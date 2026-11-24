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Veliki šef ne prašta nepoštovanje pravila u "Eliti". Ovoga puta preduzeo je radikalne mere i kaznio sve Odabrane i to zbog sina Stoje NovakovićMilana Popova, koji je ovonedeljni vođa.

On je poslao pismo i obavestio učesnike o svojoj odluci. Naveo je da su kažnjeni jer je Milan prekršio pravila i pravio kompromise tokom izbora.

Naime, Milan je umesto takmičara koji mu nisu dragi, u grupu Odabranih imenovao svoje najbliže i najdraže cimere uz nelogična obrazloženja.

Time je direktno obesmislio svrhu poverenog zadatka, što je produkcija ocenila kao nedopustivo poigravanje pravilima.

Milan Popov je okupio zadrugare i naglas pročitao pismo kojim su Odabrani automatski ostali bez ključnih privilegija:

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen Pink

- Draga Elito, s obzirom na to da vođa misli da se može igrati sa zadacima Velikog šefa, ovim vas obaveštavam da ove nedelje Odabrani neće imati povlastice i neće moći da idu u ovu kupovinu. Radnja će biti otvorena do 13.45, pozdrav Veliki šef - navedeno je u pismu.

Inače, Stojin sin je ranije bio kažnjavam jer je spavao u nedozvoljeno vreme. U "Eliti" pravila moraju da se poštuju, za svako kršenje sledi kazna oduzimanjem dela honorara.

Podsetimo, prilikom podele budžeta Milan Popov je istakao da se divi Filipu Đukiću.

- Kad porastem želim da budem Đukić. Mi smo isto godište, a izgledam kao da sam 20 godina stariji od tebe. Da imam tu k*rcobolju kao ti, ne bih bio ovako sed i ne bi mi se ruke tresle - rekao je Milan.