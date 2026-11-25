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Njihove porodice ispred malih ekrana doživljavaju svakodnevni stres, a tim povodom se oglasila i Sanjina majka koja je otkrila kako se osećaju njeni ukućani.

"Nije mi dobro, jako mi je loše"

- Šta više da vam kažem... Užasno sam. Iskreno da vam kažem, ja mislim da je najbolje da Sanja dođe kući što pre, jer mi ćemo se svi šlogirati u kući zbog ove situacije. Nije mi uopšte dobro, jako mi je loše. Verujte mi, ne mogu da verujem da se ovo dešava. Tolike psovke, tolike uvrede... - s knedlom u grlu priča Sanjina majka i dodaje:

Sanja Grujić Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

- Ovo danas je bilo baš strašno. Sanja nije svesna kako to utiče na mene. Ja ako preživim... Čini mi se da ona to olako shvata, jer zna da sam ja jaka, ali ne zna da mi sada puca sve u grudima, bojim se stvarno da li ću dočekati Novu godinu - rekla je Danijela.

Posebno ju je pogodilo to što, kako tvrdi, pojedini učesnici izvrću njene ranije izjave i predstavljaju ih na način na koji ih ona nije izgovorila.

Sanjin otac podnosi tužbe zbog klevete

Danijela se zatim osvrnula na posebno teške tvrdnje koje su se u Beloj kući iznosile o Sanjinom ocu.

Kako kaže, plakala je satima dok je slušala te navode, a najavila je da će njen bivši suprug pravnim putem reagovati protiv onih koji su, prema njenim rečima, iznosili takve optužbe.

- Plakala sam sat vremena dok sam to slušala. Šta ja mogu odavde da uradim?! Ne mogu ništa. Zar to nije odvratno? Udaraju joj samo na to, a to je toliko strašno... Sanjin tata će ih tužiti sve, juče me je zvao da se raspita, jer ne gleda to, ne zna im imena tamo, ali je o svemu obavešten. Strašno je i sve to što pričaju za Fadila, to je krajnje morbidno. Sada govori Sanji da može da ode samo kod Fadila, zar to nije morbidno? Je l' to znači da dete treba da mi umre?

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Kurir

Ona tvrdi da porodica poseduje snimke spornih izjava i da će ih iskoristiti u postupku protiv učesnika za koje smatra da su prešli granicu.

- Imamo sve snimke, sve smo skinuli. Tužiće sve koji su rekli da je Sanju pipkao otac, Ivana, Daču, Marka će tužiti za Fadila i sve te priče... Verovatno će tu biti još materijala.

- Ja svoj stav ne menjam, što se tiče pomirenja Sanje i Marka, ne treba više da se ponavljam. Da li će se oni sada ujediniti ili neće, ne znam... Marko je sam to napravio, uvukao u sve to u šta je uvukao. Dobila sam informaciju da je od Marka krenula ta priča da je Sanju pipkao tata dok joj je pričao priče za laku noć.

1/5 Vidi galeriju Marko Stefanović, bivši rijaliti učesnik koji je tokom boravka pred kamerama uspeo da privuče veliku pažnju javnosti, ponovo je dospeo u centar interesovanja. Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Prinscreen/Instagram

O navodnom porodičnom nasilju

Za sam kraj, Danijela se osvrnula i na komentare o njenom nekadašnjem odnosu sa Sanjinim ocem, odnosno na priče o nasilju u porodici koje se sada koriste u sukobima sa njenom ćerkom.

Ističe da smatra nedopustivim da se njeno bolno životno iskustvo koristi kako bi se Sanja dodatno povredila, posebno jer je, kako navodi, u vreme njihovog rastanka imala svega 11 godina.

- Šta sad, treba da se ismeva žena koja je prošla kroz težak period?! Ja sam kriva što me je muž, kako kažu, šamarao, tukao? Sada je to lepo Sanji da pričaju? Ona je imala 11 godina kada smo se rastali, ništa ona to nije ni videla. Udaraju na najgore. I to je super, ona treba da im aplaudira? - poručila je Danijela Maričić.

kurir/pink.rs