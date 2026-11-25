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Sofija Manić bez dlake na jeziku komentarisala je Elitu 10 i njene učesnike, a posebno se fokusirala na Anđelu Đuričić.

Bivša zadrugarka je otkrila da joj Anđela nikada nije posebno simpatična, te je otkrila razloge za to.

"Zvezdan bi joj probudio frustracije"

- Ja imam izuzetno loše mišljenje i privatno o Anđeli. Ovo je najbolja moguća sezona bez njenog onog neartikulisanog vikanja. Ona će ovako da nastavlja da gura sezonu. Ukoliko uđe Gastoz ona će nastaviti tu neku priču. Ja bih volela da vidimo neke stare učesnike, na primer Zvezdana. Gastoz mi je opet i okej priča. Zvezdan kad bi ušao probudio bi te frustracije. Mrlja je trag i ostaje dok si živ. Kad bude bila majka, njoj džaba - pričala je Sofija.

"Ni manastir ne može da je promeni"

- Ona za mene nikada nije bila prepodobna. Dostojanstvene žene nikada ne bi dozvolile transparentan s*ks. To su osobe koje ne može milion evra, manastir, majčinstvo da promeni. Ona je devojka koja je iskoristila Pavla Jovanovića za džakove i džakove garderobe. Precrtala ga je da bi postaa Zvezdanova krpa i da se degradiraš dok si živa. Ona je uporno to odbijala da prizna. Znamo da je bilo to transparentno. Mi koji poznajemo Pavla znamo koliko je novca uloženo. Ja znam koliko je on bio zaljubljen. On je u tu prepodobnu sliku se zaljubio. On je frapiran i šokiran svojim izborom. Sve njene drugarice su Tik-Tok drugarice - rekla je Sofija.

Osman Karić o Anđeli

Osman Karić oglasio se na društvenim mrežama povodom odnosa svog sina Stefana Karića i Anđele Đuričić.

Već danima su njih dvoje jedna od glavnih tema desete sezone Elite, a nedavno je Osman javno otkrio zašto njegov naslednik ima otpor prema cimerki.

Na društvenim mrežama Karić je obrazložio mišljenje svog sina kada je u pitanju Anđela sa kojim ga stalno povezuju.

- Nije Stefan ljut zato što mu je prozivala oca, jer je na to imala pravo tada i njegov otac nju prizivao. Već je ljut zato što ga je na neki način podržavala i branila, tapšala po ramenu i bila uz njega kao i mnogi drugi u spoljnim svetovima kada se sam incident desio, a i posle njega. Dok je kasnije u tu situaciju, incident od spolja, koristila u svoju korist, gde ga je nazivala nasilnikom - napisao je tada Osman pa dodao:

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

- Zato se on sad pita, kada je bila iskrena? Tada kada ga je tesila i bila uz njega... ili kasnije u Eliti 8, gde ga nije štedela u prozivkama u vezi istog slučaja.