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Oženjeni pevač Darko Vlajić našao se u centru pažnje cimera u Beloj kući nakon što je Laura Prgomet obelodanila da joj je na prethodnoj žurki priznao da je zaljubljen u nju.

Njegovo priznanje izazvalo je pravu buru, a Darko se nakon toga nevešto pravdao, pokušavajući da odgovornost prebaci na Filipa Đukića, dok se njegova supruga Viktorija, prema tvrdnjama njegovog prijatelja, suočava sa izuzetno teškim periodom i gleda kako je muž javno povređuje.

"Promenio se"

Novinari su stupili u kontakt sa Zdravkom Radosavljevićem, Darkovim dugogodišnjim prijateljem, koji je bez dlake na jeziku izneo svoje mišljenje o njegovom učešću u rijalitiju, odnosu sa Laurom, ali i otkrio kako se Viktorija nosi sa čitavom situacijom.

Zdravko je najpre otkrio da je imao određena očekivanja od Darkovog učešća, budući da se poznaje sa nekim od bivših učesnika, ali i da je bio skeptičan da li će uspeti da se ponaša onako kako je najavljivao pre ulaska.

- Očekivao sam da će se u "Eliti" najviše družiti sa Marinkovićem, jer se znaju od ranije, bili su zajedno u rijalitiju. Darko je ušao sa stavom da će biti drugačiji nego što je njegova priroda. On je na estradi 300 godina, po lokalnim, beogradskim klubovima peva, nasledio je pokojnog Darka Radovanovića. Imao je zenit popularnosti, pa je krenulo silaznom putanjom... Sedam, osam godina je radio sa Vesnom Zmijanac. Međutim, otkad je sa Viktorijom, on se promenio. Počeo je da radi u jednoj firmi, nije se nešto eksponirao do "Elite" - započeo je Zdravko, pa nastavio:

1/4 Vidi galeriju Darko Vlajić Foto: Printscreen, Printscreen/Happy

- Bio sam skeptičan da li će se u rijalitiju ponašati kako je rekao da hoće ili će proraditi to ludilo mozga u njemu. Očigledno da ima nešto specifično u tom prostoru, i on se držao jedno vreme... On nije neki govornik, nema neki vokabular da može da replicira ovom malom Dači ili drugima koji su tu potkovaniji, ćutolog je. Očekivao sam da ispadne, a sada mu se zakuvala priča sa ovom Laurom.

Kada je reč o spornoj situaciji sa Laurom, Zdravko nema dilemu da Darkovo objašnjenje nije iskreno i da je, prema njegovom mišljenju, pokušao da se izvuče nakon što je napravio problem.

"Cirnuo je to veče"

- Gledam sve, pratim... To što Darko kaže, to je trula vadilica. Znate kako, on stvarno voli Viktoriju, svoju ženu, to se ne dovodi u pitanje, ali on je čovek cirnuo to veče, ja sam gledao... Ona obukla onaj kombinezon, raskopčala, izbacila silikone... Blenuo je u nju ko bolesnik u pomorandžu! Ja sam kontao da će on nešto da uradi, ali nema on to, mislio sam da će da baci neku foru, da to ostane neprimećeno. Bukvalno joj je rekao: "Ej, moram nešto da ti kažem, ja sam zaljubljen u tebe", kao u osnovnoj školi - ispričao je Zdravko, koji smatra da se Darko ozbiljno zainteresovao za hrvatsku takmičarku.

- Primio se na nju, ja mislim da jeste po njegovom ponašanju tokom žurke, kada je bio Ljuba Aličić. Tada je zaboravio i na Viktoriju i na decu, vidim da je ona ispiz*ela, ja se sa njom čujem svaki dan.

Posebno potresne detalje Zdravko je izneo o Viktoriji, za koju tvrdi da veoma teško podnosi ono što gleda na televiziji. Kako kaže, supruga rijaliti učesnika pokušava da pronađe opravdanje za njegove postupke, uveravajući sebe da je sve posledica alkohola, ali joj, ipak, nije lako da se suoči sa javnim poniženjem.

"Žena mu se razbolela"

- Viktorija je poludela, razbolela se žena, pala u krevet. Katastrofa! Vidim da ona samu sebe teši: "Ma nije, on je to pijan, nije on to mislio", ja sam joj rekao da će to moći da skonta tek kada izađe, kada ga pogleda u oči. Ja mislim da je Laura Darka odradila, ali verovatno u tom najbanalnijem, muškom smislu - napalio se, primio se. Mi muškarci možemo da varamo bez emocija, to nam je kao da odemo na mali fudbal. Ne mislim da su se emocije prema Viktoriji menjale, voli Viktoriju i decu, privržen je, emotivan, dobar čovek - rekao je Zdravko.

On otkriva i da je Darku 8. decembra rođendan, te da su postojali planovi da mu se tim povodom pripremi posebno iznenađenje. Međutim, nakon svega što se dogodilo sa Laurom, Viktorija je, prema njegovim rečima, odustala od kompletne organizacije.

- Njemu je 8. decembra rođendan, Viktorija je odustala od te priče. Ja sam trebao to sve da završim... Ja ću da mu pošaljem tortu u obliku mikrofona, neke stvari, ali... Ona nije još uvek definitivno čista sa tim da hoće da se razvede jer ona njega još uvek voli. Leži u krevetu kao da je na gerijatriji, plače. Razočarao je, povredio je. Htela je da poručim tortu u obliku srca i pošaljem slike dece, a sada je sve to stopirala. Ja ću mu poslati poruku podrške - otkrio nam je Darkov prijatelj.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

Pored drame sa Laurom, Darko se našao i u novom sukobu sa Borislavom Terzićem Terzom, koji mu je tokom svađe zamerio ponašanje prema supruzi i javno ga prozivao zbog navodne izdaje Viktorije.

Opleo po Terzi

Zdravko smatra da Darko nije umeo da se postavi u raspravi, ali ni da ne može da ospori da je svojim postupcima dao povoda ostalim učesnicima da ga kritikuju.

- Terza mi je takav ljakse... Znam ga, igrao je fudbal ovde... Znam njegove performanse odlično, on uopšte nije nivo i kalibar igrača kao što je Stefan Karić ili šmekerica kao što je Mateja Matijević, Ša... Nego, Darko nema dve tuče u životu. Neko drugi bi ga za ono izujedao, da je ono rekao Filipu Caru bio bi sada umesto fikusa - bio je brutalan Zdravko.

Ipak, ističe da Darko ne može da se ljuti na sve koji ga prozivaju, jer je sam svojim ponašanjem otvorio prostor za takve komentare.

- Imaju pravo da ga prozivaju, sam je dao povoda, a to što on ne zna da se postavi kao muško i da odgovori... Objektivnog osnova ima, šta se desilo u njegovoj glavi, ne znam - zaključio je Radosavljević za Pink.rs.

Kurir.rs/Pink.rs