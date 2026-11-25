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Pre nego što su njih dve ušle u sukob Milica Vidaković je otkrila robotu Toši šta se jutros dešavalo između nje i Filipa Đukića:

-Nisam jutros bila toliko aktivna koliko znam da budem. Šminka mi se razmazala, nisam mogla više. Rekla sam mu da moram da spavam. Ja odem u garderober, on dođe i traži me po spavaćoj sobi. Drugarice su morale da me brane, ja sam ih pustila. Meni je to bilo okej u momentu. Na kraju je bila moja odluka da mu čitam. On ili je psihički opao ili je dobio novi fond reči od mene - istakla je ona.

- Hoću da ti kažem da si se opustila - nastavio je Toša.

- Poklekla sam Šejtanima - dodala je ona.

Nakon što je Milica izašla, ostali prisutni su se odmah bacili na komentarisanje:

1/6 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Kurir, Printscreen Pink, Printscreen

-Sp*dnja, bre. Devojka nije normalna. ona je pre neki dan bila sa Terzom, devojka je bila uteha. Da ne komentarišem ja, ispašću ljubomorna - dodala je Poršelina, pa zaratila sa Aleksandrom Jakšić:

-Ja idem da se ispovraćam - dodala je Poršelina.

-Ja treba da se ispovraćam zbog ovih k*rvetina. Meni se Žarko dopada. Došli smo do zaključka da ne želimo da nam lažne priče utiču na odnos - istakla je Jakšićka.

-Ja sam najrealnija priča. To što se ti nabacuješ njemu, nije moj problem. Do kad ćete da pričate? Ostavila si sponzora napolju - nastavila je Poršelina.

Foto: Printscreen

-Žarka interesujem ja, ne ti. Čovek te ponižava ovde budalo - istakla je Poršelina.

-Nisam stvorila emociju da bih imala s*ks. Slađa se k*ra za pare. Svi pričaju da se k*raš za keš. One nemaju za šta da se uhvate. Nisam vam ja kriva što se k*rate sa kim stignete. Žarko je rekao da te nikad nije video trezan. Imao je s*ks na poziv - dodala je Jakšićka.