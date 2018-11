POGAZIO JE REČ I ZABIO ĆERKI NOŽ U LEĐA: Srboljub Subotić otkrio šta je Aleksandra zabranila svom OCU, a ipak je to UČINIO! (VIDEO)

Srboljub Subotić, Aleksandrin stric progovorio je o Karađorđu i njegovom ulasku u rijaliti i smatra kako to nikako nije trebalo da učini.

On je na samom početku komentarisao odluku svog brata Karađorđa da uđe u "Zadrugu 2", što je vidno uzdrmalo njegovu ćerku.

foto: Printscreen

"Aleksandra je zabranila Karađorđu da uđe u rijaliti, jer je smatrala da se on nedolično ponaša. On je pogazio to i ušao mimo nas, mi to nismo mogli da sprečimo", rekao je Srboljub i dodao:

"On je sve nas pogazio i nije najavio da će da uđe. Publika ima mogućnost da vidi ko je on. Kada nekoga kriješ, paziš godinama i on pobegne, to se zove izdaja. On može da bude moj brat, ali ne slažem se sa stvarima koje pokušava da uradi svojoj ćerki. Mogu da se zarade pare bilo gde, a ne ovako."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir