KORAĆEVA U GAĆICAMA UNELA TELEFON U RIJALITI?! Ana prekršila osnovno pravilo, svi se pitaju kako će biti KAŽNJENA!

Ana Korać ušla je navodno u rijaliti sa mobilnim telefonom koji je sakrila u donjem vešu.

Iako je korišćenje telefona strogo zabranjeno, Koraćeva je navodno našla način da svoj telefon neprimetno unese u rijaliti.

foto: Printscreen

"Dok je Ana razmišljala na koji način da unese telefon, Davidu je palo na pamet da je najbolje rešenje da ga stavi u donji veš. Shvatili su da je to sjajna ideja, budući da joj niko neće proveravati međunožje i da je to možda i jedini način da unošenje telefona prođe neprimećeno. Osim toga, Ana nije želela da prekine kontakt sa Davidom ni na jedan dan i to je presudilo", kaže izvor i ističe da je Koraćevoj uspelo da unese telefon pomoću kojeg je tajno komunicirala sa verenikom sve dok i on nije ušao u "Zadrugu".

"Iako se u prvi mah uplašila da će biti provaljena, nekako joj je uspelo da unese telefon u vešu i da je niko ne provali. Prvih nekoliko dana je bila pažljiva i telefon je vadila samo ispod jorgana i kad ostali odu na spavanje. Pregledala bi portale i svoje profile na društvenim mrežama, sa Davidom razmenila nekoliko poruka, a potom ga isključila i sakrila u jastučnicu", navodi izvor i otkriva da je Koraćevoj sve teže da krije šta je uradila i da se izuzetno plaši da će biti provaljena.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Sonja Spasić

