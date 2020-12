MILJANA PRIZNALA DA SE PONOVO ZALJUBILA! Kulićeva već našla zamenu za Zolu, otkrila da prema OVOM PEVAČU gaji emocije! VIDEO

Miljana Kulić otvorila je dušu kod Drveta mudrosti, gde je iskreno govorila o sinoćnjoj situaciji kada je prišla bivšem dečku, Lazaru Čoliću Zoli.

- Verovatno si video da Mišel i ja imamo neki dogovor, ja sam ga tražila, pa je Dragana krenula da me provocira za Zolu, pa sam samo želela da dokažem da ne igram igru sa Mišelom. Prišla sam Zoli i pitala ga zašto nije otišao na žurku i dala mu jedno pivo. Ja više neću ni da spavam u spavaćoj sobi, kako me ljudi ne bi provocirali za njega. Iznervirala sam se, jer mi je Tomović rekao da je on doktor za mene, da sam ja slagala... Ali nikakvu komunikaciju ne planiram sa Zolom. Ja sam se vezala za Mišela i volela bih neki zadatak sa njim, da se malo odmorimo. Ja nisam legla pored Zole, to su rijaliti priče, on je mislio da ću nastaviti komunikaciju sa njim, jer mi je rekao da je tužan - prepričavala je Miljana.

Ona se zatim osvrnula na Tomovića i mišljenje o njemu:

- Mislim da je rijaliti igrač i da je namazan svim bojama. Za rijaliti je top, ali meni se ne sviđa, jer je manipulator. Znam da je van rijalitija dobar čovek, ali ovde je rijaliti smeće - komentarisala je Miljana iskreno.

- Pošto želim pesmu, otkriću ti svoju tajnu. Ne želim sebi da priznam da ponovo počinjem da se zaljubljujem u Mišela - otkrila je Miljana i zatražila pesmu od Rođe Raičevića.

