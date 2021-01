FRAN PUJAS U EMISIJI IZNEO BOLNU ISTINU! Progovorio o porodičnoj tajni: Roditelji su bili odvojeni 12 godina, mama je VARALA tatu!

Fran Pujas, Milica Kemez, Bora Santana bili su gosti kod voditeljke Sanje Marinković, a tom priliko Sanja ih je upitala koliko su puta "izgoreli" od besa misleći da je njihov partner pogledao nekog drugog.

foto: Printscreen

- Znajući njega, mnogo puta, jer mi smo se tri meseca prvo družili i pričali o tim njegovim kombinacijama i flertovanju, tako da mi je dao povoda da sa kojom god sedne ja mislim da flertuje na prijateljski način, kako on kaže. Jer se on sa svakom grli, pleše, masira, to je ljudima postalo normalno, a ja ispadam ludača koja tripuje. Bora je najljubomorniji, samo što to ne pokazuje, a ja sam transparentna - rekla je Milica.

Psiholog je istakao da nepoverenje često dolazi iz porodice, kao posledica traume, a Fran je tom prilikom izneo svoje iskustvo i tajnu koju niko nije znao.

- Meni su bili roditelji rastavljeni 12 godina, mama je varala tatu - ispričao je Pujas u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir