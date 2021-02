ŠA PRIZNAO KAKO SE OSEĆA NAKON SVEGA SA TAROM! Reper otkrio da nije više lagan, a onda se ubacila i Simova: Ja sam mu KRIVA ZA SVE

Nenad Aleksić Ša je ustao za crnim stolom i priznao kako se oseća nakon svega sa Tarom Simov.

- Kažeš da si lagan pa zašto se onda stalno istresaš na Taru?

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam lagan uopšte, bio sam lagan, više nisam. Kada je sve bilo normalica bio sam lagan, više nisam - rekao je Ša.

- To sam ja njemu rekla, on može da iznese rasprave i svađe sa ljudima, ali posvađa se sa 25-oro ljudi u 15 min, pa mu na kraju ja budem kriva za sve. Nije on uopšte lagan - rekla je Tara.

Sledeće pitanje je za Taru.

- Ko su ljudi sa kojima si u sukobu zbog Ša?

- Pa prvi je Tomović sa kojim imam konflikt i zbog Đedovića, i mislim da je to to -rekla je Tara

