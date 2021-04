TARA RASKINULA SA OŽENJENIM REPEROM! Rijaliti par stavio tačku na AFERU, Ša dobio nervni slom: Idem odavde, a VOLIM TE! VIDEO

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su imali žestoku raspravu, a onda su stavili tačku na svoju ljubav.

"Mi smo dno dna, ukaljala sam obraz svoj i svoje porodice! Mi smo katastrofa, odnos nam se sveo na to da me ubijaš u mozak i da ti ja udaram šamare. Jako prljavo smo ušli u sve ovo, treba mi pauza jer se ja plašim svega napolju kada izađemo, ovaj odnos nije zdrav, ja na ovo nisam navikla", rekla je Tara.

foto: Printscreen

"Ti mi reci kako odlučiš, ali moraš da znaš da ako me pustiš par dana ja ću se ohladiti i to je onda to! Ja mislim da možemo da budemo normalni i da će sve biti napolju super i biće okej, samo da prestanemo tu neku tvrdoglavost", rekao je Ša.

"Daj onda da prekinemo samo na pet dana, ja nemam drugu opciju. Jer ja sa tvojim ponašanjem ne mogu da se nosim", rekla je Tara.

"Ja to ne mogu, uzeću svoje stvari i idem večeras jer ne mogu da ležim pored tebe, nismo zajedno, a volim te!", rekao je reper.

Kurir.rs/K.Đ.