VODILI SMO LJUBAV 3 SATA, BILA JE UPORNA: Kristijan šokirao detaljima prevare pred kamerama, pa za sve OKRIVIO ljubavnicu

Kristijan Golubović sad je prvi put javno priznao da je prevario suprugu Ivanu sa Kristinom i odmah je okrivio da je ona za sve kriva.

- Evo, šestorica muškaraca ušlo je oženjeno i napravilo s*anje, ispostavilo se da je s*anje u pet slučajeva, sad ćemo videti za Kristijana - počeo je Janjuš emisiju, a Kristijan je odmah uleteo u program.

- Pošto sam rekao sinoć bilo je muljanje, znam da nisam imao ono konačno. Sinoć je Kristina bila uporna, vodili smo ljubav tri sata, to mi je blaga forma. Ivanu nisam prevario do sinoć! Uvek sam bio vređan i omalovažavan, šta god da sam radio. Poenta je u tome da je trebalo biti izolovan od celog sveta. Kristinu ima energiju i poštovanje, ima mozak jedne vredne devojke, svesne svog teškog života, fantastično mi je legla. Devojka me voli i ja sad ne mogu da kažem da sam je je*ao, insistirala je da ne budem vulgaran. Sinoć sam ja, na njenu inicijativu, presekao i stavio tačku. Neki ljudi će smatrati da je Kristina kriva, ali ja ću Ivanu i Veru voleti do kraja života. Ivana je najbolja majka i žena na svetu, ali ja sam tražio benzin, nitro, kerozin. Ona je bila ikona! - priznao je Kristijan.

kurir.rs

