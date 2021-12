SVETI PETAR ME NE BI SPREČIO KAD NEŠTO HOĆU! Maja i Car stavili sve karte na sto, ne kaju se što su bili INTIMNI pred Dalilom!

Maja Marinković i Filip Car koji su prethodno odbili da gostuju kod Baneta Čolaka, predomislili su se i ipak stigli u emisiju.

Njih dvoje su tom prilikom otkrili zbog čega su bili intimni kada je u sobi sa njima bila Careva bivša devojka Dalila.

- Prvu nedelju nije trebalo jer sam raskinuo sa Dalilom, drugu jer je Janjuš bio treću, treću jer je Dalila. Da je tako, znajući kako će me u izolaciju, ne bi trebalo da imam 3 meseca. Ja se više ne zgražavam ni na šta, ja sam takav - rekao je Car.

- Čorba kaže da ga je Maja cimala dok je bila sa tobom? - rekao je Bane.

- To nije istina, bila je 24 sata sa mnom, jedino... Ja mislim da nije to istina. Znam da kad ju je Bora prvi put nazvao, da nije imala njegov broj. Ne bih ulazio u to. Ja nemam dobro mišljenje o Čorbi, nismo u odnosima. On će imati neko poštovanje, ne diram ga, možemo imati obostrano poštovanje, korektno. Nepotrebno je da se prepiremo, naročito u vezi Maje. To je više njihova neka stvari, mislim da su je već rešili. Vidim da on nije nešto zainteresovan da to prvi potiče. Njoj imam pravo da zamerim, njemu nema - dodao je Filip.

- Majo, Filip je rekao da mu je krivo što je onako završio sa Dalilom, što je napravio sr*nje, rekao one stvari. Da li misliš da je 100 posto raskrstio sa Dalilom? - pitao je Bane Maju.

- On je jako nestalan. Ne mislim da ima lošu nameru prema meni, ali je jako bezobrazan, zato dolazi do toga do čega dolazi. Vidi ovako, ja da nešto hoću, mene sveti Petar ne bi sprečio. To će tako biti i nikako drugačije. Mene bajate priče ne zanimaju. Moja je greška što sam ponovoila neke stvari, ali sada da se nešto pravdam za privatni život, dok su oni mnogo grešniji ispali prema meni. Uopšte ne bih davala puno prostora, dala sam isuviše materijala da se neke stvari potenciraju - istakla je Maja.

- Care, kako vidiš to što je Dalila odbila izolaciju sa Dejanom, a sa tobom ne? - pitao je Čolak.

- Mislim da je terala inat i ponos sa tim, bezveze je izgubila pare. Što se tiče s*ksa, neka mi zna biti nje žao, što je sebi dozvolila ono sa mnom i ja sa njom. Gumicom bih izbrisao sebe i nju i vratio je Dejanu kako je bilo na početku. Da smo bili napolju, da su stvari drugačije, da sam ja imao dojam da je ona osoba kao na početku, da me nije grizla savest, možda bi to dosta bilo ozbiljine. Druže, ona čuje s*ks, budna je, izađi van. Ja sam prošle godine ušao kad su Mina i Fran imali, izašao - istakao je Car i dodao:

- Mene Dalila ne zanima. Ja sam rekao da Dejanu nije dobro da se pomiri sa njom, ali prava ljubav će pobediti, oni će na kraju završiti zajedno, on će joj oprostiti.

- Ja imam drugačije mišljenje. Ja razumem emocije i kad neko voli, ali postoje neke stvari preko kojih ne može da se pređe. To je porodica. Ne možeš da voliš nekoga kada mu takve gnusne stvari radiš! Ne možeš da voliš osobu ako dozvoliš da radiš takve stvari, još gore, ti pljuješ po sebi ako pređeš takve stvari. Kraj i tačka - dodala je Marinkovićeva.

Car je na kraju izjavio da je Maja bolji čovek od Dalile, ali da ima problema sa posesivnošću i agresijom.

Car je na kraju u tri reči opisao Maju kao ludu, agresivnu i pozitivnu, a ona njega kao k*rvara, jako dobrog čoveka u prijateljstvu i transparentnog, iako smatra da je manipulator u vezama. Car je ponovo rekao da se ne kaje što je imao s*ks i pred Dalilom i Janjušem, ali da ga je sramota što ne može da obuzda strast i što to mora da gleda njegovo buduće dete i porodica.

