SANJA STANKOVIĆ RASKRINKAVA ZADRUGARE: Muka joj je od Dejana, Majin s*ks sa Carom joj je ODVRATAN, a tek šta je rekla o Matoroj

Sanja Stanković rijaliti dešavanja još posmatra sa sigurne distance, pa za Rijaliti otkriva pozadinu ulaska njene bivše cimerke i prijateljice Aleksandre Nikolić, kojoj se može u Beloj kući desiti sve, osim da preotme Filipa Cara Maji Marinković.

- Kad mi je Aleksandra rekla da ulazi ponovo u "Zadrugu", rekla sam joj: „Kuku, Aleks, pa s kim ćeš tamo da se družiš“, a ona mi se poverila da ulazi kao komentator, a ne kao neko ko će da naruši nečije odnose jer znate i sami kakva je. Tako da nek Maja mirno spava, Aleksandra joj neće skinuti Filipa sigurno. Možda neko drugi da, ali ona ne.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Da li si očekivala Dalilino i Dejanovo mirenje ovako brzo posle svega?

- Dalilino i Dejanovo pomirenje sam očekivala, bilo je pitanje vremena kad će se vratiti jedno drugom i nastaviti kao da se ništa nije desilo. Možda se desilo prebrzo, prema mom mišljenju. Još se nije ohladila Dalilina i Filipova posteljina u hotelu, a oni se mire. Ono što je sigurno jeste da će Dejan pući, njemu su živci na izmaku, pritom pritisak je sve veći. Možemo samo da zamislimo kako je njemu bilo da gleda vruće video-snimke Dalile i Filipa iz kreveta.

Da li je Dejan od ozbiljnog favorita pao u očima nacije i možda totalno izgubio kredibilitet, ako ga je imao, ovim mirenjem?

- Dejan voli Dalilu, samo zbog toga je bio u stanju da pređe preko svega i oprosti joj. Ne znam kako drugačije da opravdam to što je on sve progutao, on je labilan, njemu se sve srušilo, on je izgubio sve zbog nje, brata, majku, svega se odrekao zbog nje. Mislim da je njega i ta samoća, koju nije mogao da sakrije, na neki način, navela na pomirenje. Njegove izjave su mi odvratne, iskreno, kad god progovori muka mi je, ne mogu da ga slušam. To pomirenje, da je došlo napolju, nakon završetka rijalitija, kad se strasti smire, ljudi se ohlade, to bi mi imalo smisla. Do pre neki dan mu je žena pravila dete s drugim muškarcem na njegove oči, pa jel' mene neko zaje*ava?!

foto: Printscreen/Pink

Da li si očekivala ovaj razvoj situacije Majinim ulaskom?

- Od Maje sam očekivala više, mislila sam da će više da se zaigra između Cara i Janjuša, da nećemo moći da naslutimo s kim će ona završiti, ali očigledno je ovo njen maksimum. Njen seksualni život s Filipom je odvratan, morbidan, ja nisam moralna osoba, ali treba nekad da se izađe iz rijalitija, da se živi valjda normalan život, ne znam kako misli to nakon ovakvog skandaloznog odnosa.

foto: Printscreen

Koji parovi bi, prema tvom mišljenju, bili idealni u Zadruzi 5?

- Da se ja pitam, moj scenario bi bio sledeći: Maja bi se vratila Janjušu, Dalila bi se pomirila s Filipom, Mateja i Anđela bi završili zajedno, a Mensur bi se zaljubio u Anu Jovanović, to su paroi iz moje glave, poznajući ih, tako bi bilo idealno. Umalo nisam zaboravila Matoru i MC Aleks, svakako.

foto: Printscreen/Zadruga