KARAMBOL! CAR I DALILA U ŽESTOKOM KLINČU, ONA BEŽELA, PA JOJ ZAPRETIO: Udaviću te! ŠOK (VIDEO)

Filip Car je uspeo da ubedi Dalilu Dragojević da porazgovaraju, ali se ona iznervirala kad ju je uvredio i odlučila da ode od njega, zbog čega je on dodatno pobesneo.

- Da, to si i to me najviše kida. Hoćeš sa mnom da budeš to, a ja hoću da te promenim. Gledam ispred rehaba i pitam se: "Ko to tu mene voli?". Znam da ne mogu ni mene ni tebe da gledaju očima ovde. Krivi smo kad uzmemo picu koja nam pripada... Izgubio sam pare, nisi došla da me uzmeš za ruku, da pitaš nekoga po kući da li ima, da me smiriš, zagrliš. Ne, nego ćeš na to ludilo, da mi dodaš još dve, tri bezobrazne. Sedim, vidim da tebe boli p*čka. Vidi, meni je Tara Simov draga. Znam da me voli, ali... Na početku večeri sam rekao da si se obukla katastrofa, vidim ti pola s*se. Dolazim, vidim ne j*beš mi na 2%. Onda zateknem kako Tara pleše na rulet stolu, ti ispod nje. Vas dve se spojile, meni ništa nije jasno. Ti padaš na pod, ples, skakanje, izađem, vratim se, vidim igraš rulet. Znači imala si novac kod sebe. J*be ti se da li sam izgubio, da li nisam. Vraćam se na žurku, stojim kod vrata, ti me ne vidiš, a ja gledam tvoje osmehe i tvoj ples. Ja nikad sebi ne bih dozvolio da smo u vezi, da si ti sj*bana i da se tako veselim. Za mene to nije ljubav. Onda sedneš, vidim da gledaš negde gde meni smeta. Okej, možda sam pogrešio. Vidim da gledaš u ogledalu, onda vulgarni ples sa Tarom. Ja na to dođem za blekdžek sto, vidiš me, menjaš ponašanje. Onda se u meni skupi bes, ludilo. Ti nastavljaš po istom. Malo sam popio. Seo sa Mimom i Deniz u pušionicu, dolazi Ša da se svađa, ja se vraćam sa Luksom na žurku, onda nastaje haos. Tu je zabava, to se pije, skače, pitam se što sam ja sj*ban - govorio je Car.

- Pa vidiš da si se zezao u pušionici... Ja nisam pričala ni sa kim - dodala je Dalila.

- Okreni da je sad to problem. Tebe u suštini boli k*rac, ja to znam. Kad sam video koliko tebe boli k*rac za neke situacije, što bi te boleo za Filipa Cara. Ja puno više volim tebe i puno više sam se dao, samo si ti manipulator - nastavio je Filip.

- Ovaj razgovor je pranje tebe - zaključila je Dalila.

- Ti samo čekaš da se uloviš za nešto. To si ti. Muvaš se sa mnom, čekaš da neko Dejana ponudi nudlama i onda napadneš. Ja izašao napolje sa žurke, vidim ti okrenuta leđima i pušiš. Zovem te da dođeš - govorio je Car.

- Tad si već uveliko rekao Đedoviću da ćeš raskinuti sa mnom - istakla je Dragojevićka.

- Da, ali nisi znala to, veštice. Ja izlazim i onda... - nastavio je Filip.

- Neću da slušam, već si me uvredio, rekao si da sam veštica, to su uvrede i kad si trezan - rekla je Dalila i ustala, a Car je krenuo za njom.

- Stani, saslušaj me do kraja, vidim ti u faci da me namerno izluđuješ. Stani da ti kažem do kraja, udaviću te! - urlao je Car.

- Neću da slušam tvoje uvrede više - rekla je Dalila.

