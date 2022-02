ON JE NAORUŽAN INFORMACIJAMA O DALILI! Bivši zadrugar progovorio o njenim TAJNAMA, hoće da kaže sve o njoj i njenoj GOLOTINJI!

Neko od bivših zadrugara se večeras vraća u belu kuću, a Svetislav Stevanović Limeni je jedan od potencijalnih učesnika za ponovni ulazak.

- Da li ima neko ko bi baš želeo da se vrati - pitala je Dušica.

- Ja, ja volim kamere i treba da uđem, ja sam se uželeo kamera. Ja hoću da kažem nešto o Dalili i Dejanu, i njenoj golotini - vikao je Limeni.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako komentarišeš to što je Car rekao da će te praviti od blata - pitao je novinar Sandru Čaprić.

- Ma, on sve laže. Neka me pravi od blata. Mi smo bili tri dana u vezi, ja to i ne računa. Moram da pozdravim Janjuša, on mi je pravi prijatelj - rekla je pevačica.

Podsetimo, prvi koji je ponovo ušao u Zadrugu je Fran Pujas.

Kurir.rs/M.M.

