JEZIVA ISPOVEST VALENTINE STANKOVIĆ: Pred Zadrugu saznala da čovek sa kojim živi NIJE NJEN OTAC, a njena majka PROŽIVELA PAKAO...

Valentina Stanković je u emisiji "Gledanje snimaka" progovorila o teškom životu njene majke, ali i saznanju da je godinama živela u zabludi, pa je pred sam ulazak u "Zadrugu" saznala da je njen otac, zapravo njen očuh.

- Ne nosim bol, nego se vraćam u prošlost... Nedelju dana pre nego što sam ušla ovde tata i majka su mi rekli kakva je situacija bila pre nego što sam se rodila i kako su oni prolazili kroz sve te stvari, kako sam ja nastala. Ja njima opraštam sve, jer malom detetu nisu mogli da objasne neke stvari. Mi smo sedeli sa kumovima, komentarisali kakva smo deca, bila je neka sprdnja. Sutradan smo išli da beremo maline, a oni su se spremali da mi to kažu jer su znali da ovde ulazim. Tata i ja smo se kao i uvek posvađali oko sitnice i on je spomenuo DNK. Tad sam se pitala šta on pominje, pa ga je majka ućutkala. Ja sam rekla: "Hoću sve da znam, nisam mala". Dosta ljudi u školi me je komentarisalo, kako imam rodbinu u susednom selu. Svi su znali, samo ja nisam, čak i moji drugovi. Oni su mene ponižavali i maltretirali zbog mog oblačenja jer sam tad živela jako teško. Svako dete prolazi kroz takve stvari, mislim većina - govorila je Valentina.

- Oni su poslali dete u rijaliti da zaradi pare. Sramota je da je neko u 2022. godini nepismen. Setili su se sedam dana pred rijaltii da joj kažu, roditelje treba da bude sramota. Treća generacija, nepismeni ljudi i šalju dete u rijaliti da im zarađuje pare. Sramota, možete da me mrzite do sutra - ubacio se Uroš.

- Ja sam shvatila da su mi dali najbolji mogući život, prošla sam sve sa razlogom i izvukla sam poruku. Moja majka je imala 16 godina kad se njena majka dogovorila da se uda u čoveka selo do njih. Moja majka to nije znala. Tokom dogovora se družila sa mojim ocem, on je od nje stariji 13 godina i zajedno su izlazili i provodili vreme. Njoj su odjednom rekli da se spakuje, na silu su je odvukli u kuću. Oni su pravili slavlje, veridbu. Kad se pravilo veselje, njoj je neko ništo sipao u piće i te večeri ne zna šta se dalje dešavalo. Njegova prijateljica je to uradila, ali ne mogu ime da kažem. Ona je saznala posle nedelju dana da je trudna, deset dana je prošlo i on je uporno pričao da mora da ostane sa njim jer je ostala trudna. On je sve isplanirao da ona ostane kod njega. Moja majka je svašta prolazila. On je nju najviše maltretirao jer ju je terao na nešto što ona nije htela i govorio kako ona mora da ostane u toj kući i da mu rodi dete. Moja majka je tamo bila, mesec ili dva. Kad je saznala da je moj otac izašao iz zatvora, zvala ga je i nekako su se čuli. Čovek koji je mene napravio je sprečavao nju da se viđa sa njim i ona je spakovala stvari i pobegla od tog čoveka - pričala je Valentina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako je reagovao tvoj biološki otac? Šta se dešavalo? - pitala je Ivana Šopić.

- Ništa. On se nije ni raspitao kod drugih ljudi. Ja mu ne zameram, on je takav i to ne može da se promeni. Meni je krivo što nisam mogla da gledam pravog oca. Ja sam se smejala dok su oni meni to pričali, jer ja nisam mogla da verujem. Ja volim svog očuha, ali on je bio čovek koji je jako stog prema meni, ali i prem adrugoj deci. On nije dozvoljavao neke stvari kao kod oca koji razmazi decu, nego je držao kontrolu. On je pokušao lepo da priča sa mnom kad mi je prišao, ali nije želeo da priča pre toga - nastavila je ona.

- Koliko su napravili dece posle tebe? - pitala je Ivana Šopić.

- Troje. Mi smo super i mnogo mi nedostaju. Imam podršku od svih, ne bih volela da mi se otac javi . Ne želim da budem bnitna posle ovih stvari ako nisam bila bitna ni kad sam živela teško. Kad sam išla pognute glave mene niko nije pitao kako sam i kroz šta prolazimo moja majka i ja - pričala je ona.

- Je l' ovo samo jedan deo? - pitala je Ivana.

- Jedan deo... - odgovorila je ona.

Ona se skroz slomila i počela da jeca posle emisije, a njeni cimeri su joj prišli i pružili zagarljaje podrške.

