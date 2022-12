"PEČATIRAĆE JE JAVNIM SE*SOM" Careva bivša devojka oplela po Veselinovićki i Filipu, u sve uplela i Mensura!

Bivša zadrugarka i bivša devojka Filipa Cara, Ana Jovanović, oglasila se kako bi prokomentarisala njegov poljubac sa Milicom Veselinović.

- Iskreno, pretpostavila sam da će nešto biti čim Filip uđe. Milica se stvarno dosta raspitivala i priželjkivala njegov ulazak. Oni su još juče počeli da se ljube, ali onako na pola usana uz osmeh, a to radi sa svakom devojkom. Sam taj spoj mi je jako čudan, mada možda sam ja ostala u prošloj sezoni pa tako na to gledam. Smešno mi je da neko ko cele prošle sezone nije imao nikakvu komunikaciju, a da nisu bile svađe u pitanju, dan nakon njegovog ulaska pokrene neku ljubavnu priču, ali mislim da on sve ovo radi u inat Maji jer se Milica petljala oko Marka Markovića, pa posle oko Bilala.

Ana smatra da je Milica ovim ponašanjem pokazala nepoštovanje prema Mensuru.

- Mislim da je on obećanje ispunio još napolju, a sad će da ga pečatira javnim se*som. Milica Mensura ne interesuje, a još manje ga interesuje on i mislim da ga ovo neće ni najmanje inenaditi jer je i on sa tom devojkom bio intiman treći dan od poznanstva. Jako je ružno sa njene strane jer su njih dvojica imali najveće konflikte u prošloj sezoni, a da ne pominjem da je njena vanserijska ljubav koja je trajala deset meseci pala u vodu kad je izašla napolje... Toliko o poštovanju.

Podsetimo da je Ana nedavno preživela skandalozni raskid i nasilje od strane bivšeg dečka Nikole Ilića. On ju je udario u njenom automobilu i bez njene dozvole sa njenog telefona objavio stori u kom se javno izvinjava sam sebi zbog njene navodne prevare sa Filipom Carem, Filipom Đukićem i Stefanom Jankovićem Jankom.

