ONA JE IZBAČENA IZ ZADRUGE: Nije imala NIKAKVE ŠANSE sa njom, a čim je izašla RASKRINKALA Aleks i Cara (VIDEO)

Anastasija Bojanović i Miljana Popović imale su zadatak da ubacuju loptice u rupu na kartonu, a nijedna nije ostvarila pogodak, pa broj glasova nije nijednoj bio duliran.

Miljana je čak dobila 84 odsto glasova publike, dok je Anastasija imala 16 odsto glasova pa se pozdravila sa drugarima i napustila imanje.

Imala sam tremu, prvi put među toliko lošim ljudima. Za mene je Miljan jedan od najlošijih ljudi, Uroš isto. Meni prijatelj ne može da bude osoba koja me zove potrčkom, a da se on druži - govorila je ona.

Šta je bilo sa Ša? - pitala je Dušica.

Ja nisam rekla da sam zaljubljena, rekla sam da je on meni simpatičan. Prijalo mi je njegovo društvo. Rekla sam da ne bih to iznela da nije uputio takve uvrede, nego sam znala da će to da ga ispomera. Ima dosta stvari za koje sam ostala nedorečena, ali napolju neću - pričala je Anastasija.

- Aleks ne može da se druži sa bivšim dečkom. Milica je sedela pored mene i baš smo komentarisale da ona to radi namerno zbog Milice jer su u sukobu. Ona nije svesna da može da ostane bez momka ili joj nije dovoljn stalo, ali tu ipak ima neke hemije - govorila je ona o odnosu Milice, Cara i Aleks.

Maja Bilal? - pitala je voditeljka.

Ona čeka Bilalovu grešku, on nju više voli - rekla je ona.