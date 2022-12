ALEKS NASRNULA NA IVANA! Obezbeđenje odmah reagovalo, potpuni haos u Beloj kući! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić uletela je u emisiju i fizički nastrula na Ivana Marinkovića. Onda su njih dvoje ušli u raspravu.

- Šta sereš ti više? -upitala je Aleks.

- Idi kaži Mikiju to tako - dodao je Ivan.

- Ljigo ljigava, ti si se družio lažno sa mnom, jesi - rekla je Aleks.

- Stani objasni zašto, očajno si ispala prema svom dečku - rekao je Ivan.

- Ja sam tebi pričala da je sve u redu u mojoj vezi? Itekako zna sve za mene i Dejana, Dejan mi nikada nije ništa obećavao! - kazala je Aleks.

- Kako sam se ja zajebao majko mila, bolje da sam pijan - dodao je Ivan.

- Dejan nikada nije planirao život sa mnom, je*ali te njegovi glasači! Sve ovo radi zarad glasača, zna u čemu sam se snašla, družio se s mnom radi koristi. Ja jesam uloš pa jesam, šta da radim zaljubila sam se - rekla je Aleks.

- Potpuno normalna i očekivana reakcija od nje. Niti nju poznajem niti sam znao Filipa, nemam kombinaciju sa njihovim pričama - rekao je Ivan.

- Dejan me je pitao šta planiram posle ovoga, ali on nije neko ko obećava. Naučio me je da trebam da gledam isključivo sebe i svoj džep! Ivan je ovde ustajao i pričao da mene i Milicu gleda kao ćerke. Poveravala sam se njemu, nisam želela da za crnim stolom iznosim to. Saznala sam da on želi da idemo u neke toplije krajeve. Mogu da budu razne teorije, ja sam problem sada samoj sebi! - rekla je Aleks.

