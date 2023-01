DEJAN DRAGOJEVIĆ REŠIO DA OKAJE GREHE PRED NOVU GODINU! Uputio JAVNO IZVINJENJE Sandri Rešić, a ona mu zadala nikad NIŽI UDARAC

Pobednik pete "Zadruge" Dejan Dragojević odavno je stavio tačku na prijateljstvo sa Sandrom Rešić kojoj je sada, na samom kraju 2022. godine, uputio javno izvinjenje.

Dejan je, naime, u novogodišnjem intervjuu istakao:

foto: Printscreen Zadruga

- Ispisom iz ove godine bih se zahvalio Đedoviću, Rešićki, Franu,... Nekako mislim da je ovo poslednji dan kad sam dužan da kažem VELIKO HVALA NJIMA. Pogotovo Sandri, iako sam možda pogrešio, možda nisam, nije ni bitno. U tom trenutku sam bio neko ko grize sve gde oseti nešto loše. Ali smatram da ispisom iz ove godine dugujem ovako javno izvinjenje, jer je ipak bila tu, koliko god ja smatrao da je imala lošu nameru i postupak, ipak, njena pomoć je meni bila mnogo iznad toga, jer je 24h bila tu. Ipak je to prva ženska osoba sa kojom sam progovorio. O Mikija i Sandru sam se najviše ogrešio i toga sam svestan. Mikiju sam svašta rekao, ali na kraju balade sam se izvinio njegovoj porodici. I za 100 godina da me probude iz groba kad me pitaju ko je bio uz tebe, ja ću reći da su to bili Marko, Sandra i Fran čitavih 10 meseci. To su situacije koje nikada neću zaboraviti - rekao je Dejan, a ovim povodom se oglasila i Sandra.

Ona mu se zahvalila na izvinjenju, međutim ipak smatra da je zaslužila da joj se izvini lično, a ne putem medija.

foto: Printscreen/Ami G show

- Pa, hvala mu na napisanom izvinjenju datom novinaru. Da je uradio kao sa Mikijem, možda bih imala drugi komentar. Ovako ga zaista nemam. Želim mu sve najbolje - poručila je Sandra.

Kurir.rs/Pink

