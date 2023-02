"SA MAJOM NEĆU BITI" Bilal osuo paljbu po bivšoj devojci, pa SPOMENUO I TAKIJA!

Bilal Brajlović je pre samog ulaska u "Zadrugu" progovorio o Maji Marinković i emocijama koje gaji prema njoj.

- Video sam naslov da sam oborio rekord, a ne samo dva i po minuta. Maja je rekla da će to pričati da nijedna ne bi bila sa mnom. Mnoge su proverile posle Zadruge. Sa Majom neću biti, voleo bih da mi Taki bude u spotu - rekao je Bilal.

Šta ako ti prorade emocije kad vidiš Maju? - pitala je Dušica.

- Ma ne mogu. Živeo sam sa devojkom devet meseci, voleo je najviše. Jednom kad se desilo nešto bio je kraj. Ocu sam tu noć rekao da sam se zaljubio i da hoću da furam to. I uhvati on nju, Car, u pab, a ja ispušio paklu cigara. Nije mi dobro bilo. Ja sam odma na stori napisao fajront, to je to. Da ja prelazim preko sebe, nema šanse. Kraj. Mnogi su joj opraštali i bili opet sa njom - rekao je Bilal.

