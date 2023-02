"SA NJIMA NIJE BIO SAMO ONAJ KO NIJE PROBAO" Bilal udario na devojke u rijalitiju, zbog reči o Aleks Nikolić, GOREĆE IMANJE!

Bilal Brajlović, pre samog ulaska na velelepno imanje, govorio je o novonastalim situacijama u "Zadruzi".

Takođe, otkrio je šta su mu ljudi savetovali da treba da radi kada uđe u kuću, ali i priznao šta je sve čuo o Aleksandri Nikolić.

foto: Printscreen

- Nemam vremena da pratim sve. Ljudi su me bombardovali porukama, najgore su priče o Aleksandri. Sve neki matori i brkati ljudi, te spavala sa ovim, te bila za onim. Bila je tu, bila je tamo, ko će to sve pohvatati - govorio je Bilal pa nastavio:

foto: Printscreen/Zadruga

- Mnogi su me savetovali da budem sa njom, možda i jeste to dobro za mene kao i priča, ali ne mogu. Nisam ni ranije. Zauzeta je... Ali nemam više te komplekse stvarno, ne puca me to. Znam ja da mogu biti sa njima, a ko ne može? Samo onaj ko nije probao - rekao je Bilal i nasmejao sve u studiju.

foto: Printscreen

