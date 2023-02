HAOS! MILJANA PRIZNALA DA JOJ JE ZOLA BIO DEO IGRE! A užasne reči Marije Kulić upućene ćerki izazvale njegov GNEV!

Nakon što je Miljana Kulić otkrila da je slagala kako joj je Lazar Čolić Zola bio deo igre, on se javio za reč, prilikom čega je prokmentarisao njeno priznanje.

- Je l' ti ovaj treba, koji ti je sp*rmom punio usta? Pačavro jedna, svi ti se smeju. Zola je u ljutnji najiskreniji, kad te najstrašnije izvređa - poručila je Marija.

- Ja sam rekao da Miljanu volim. Ako je Marija znala da smo se Miljana i ja dogovarali kad je naš odnos u pitanju, što onda to nije rekla? - rekao je Zola.

foto: Printscreen

- Videla sam ja kako si joj ti to govorio, odbrojavali ste još koliko meseci ima do kraja. Bebica i ja ne igramo rijaliti, to samo vas dva idiota - poručila je Marija.

- Šta je, p*čko jedna, što se ti javljaš? - nadovezao se Bebica.

- P*čko, devojka te je ostavila - rekao je Car.

- Sedi pored te svoje k*rve tu - rekao je Bebica.

- Ponovi to opet - poručio je Car.

- K*rva jedna - rekao je Bebica.

- Mali, ćuti. Džaba me provociraš, psihopato - rekao je Car.

- Ona je rekla meni još pre tri dana da nisam bio deo igre. Čak i da smo Bebica ili ja deo igre, ne mogu da zaboravim da mi je okrenula leđa. Ona je pokazala dok sa bio loše da je čovek, ali se na staro ne vraćam. Rekla je da je pogrešila, ali nema nazad. Ona me je povredila - kazao je Zola.

foto: Printscreen

- Kao što si i ti mene, kad si se ljubio sa Anitom, dok sam ja plakala. Izigrala sam samu sebe, meni je najteže - dodala je Miljana.

- On je rekao da će za tri dana drugu naći - istakla je Marija.

- Ti mi kažeš? Žena koja je imala smelosti da ukrade moje lekove - rekao je Zola.

foto: Printscreen

- Ajde mi samo reci kada si ti Miljani pomogao? Jednom samo, reci mi? Kad je imala problem sa zdravljem, nisi bio tu - rekla je Marija.

- Ti si žena koja je terala ćerku da se j*be sa čovekom kojeg ne voli. Nemam želudac za sve ovo, Miljani želim da bude s bilo kim, samo ne sa Bebicom. Ona propada pored njega, gubi se - rekao je Zola.

- Narkomane, kockaru, sve ti je plaćala, dugove otplaćivala. Jedan cvet nije dobila od tebe - rekla je Marija.

- Kako da ne, kupovala mi je i toalet papir - istakao je Zola.

- Ovog dečka koji se brine o Miljani niko ne voli, a on se brine o njoj - rekla je Marija.

- Bolje je i da Bilal bude sa njom, nego Bebica, majke mi mile. Bebici svaka čast što je bio uz Miljanu, ali to ne znači da ona u znak zahvalnosti mora da šiti noge. Najsrećnija si kad čuješ da su njih dvoje imali s*ks - istakao je Zola.

- Mnogo si pametan - poručila je Marija.

kurir.rs

