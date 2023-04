JEZIV SNIMAK KRUŽI INTERNETOM: Zvezdan pokušao sebi da prereže vrat, a ovaj detalj svima PROMAKAO! Evo šta je Anđela prvo uradila

Zvezdan Slavnić pokušao je sebi nedavno da da nanese povrede,čime je uznemirio kako ukućane, tako i milionski auditorijum, a sada je otkriveno šta je njegova devojka Anđela Đuričić radila u momentima njegovog nervnog rastrojstva.

Naime, Slavnić je naizgled mirno sedeo, dok su se ispred njega raspravljali Ana Ćurčić i Mikica Bojanić, a onda je neočekivano skočio, podigao stočić i bacio ga. Staklo se raspršilo na hiljadu komada. Iako se pomislilo da će nasrnuti na Anu, Zvezdan se sageo i uzeo je komadić stakla, skočio na sto i prislonio ga na vrat.

foto: TV Pink

U trenutku njegovog ludila, Anđela je prvo refleksno odreagovala, tako što se sklupčala na garnituri i prekrila glavu rukama kako bi se zaštitila od stakla.

Potom su svi skočili da smire Zvezdana kada je i obezbeđenje uletelo, Anđela ga je molila da ne radi to i držala mu je ruke sa svim muškarcima pored, dok se Ana samo pomerila u stranu.

- Ubij me, ubij me samo me ubij - vikao je Zvezdan Ani.

Kako je izgledao ovaj detalj, pogledajte ispod teksta:

Kurir.rs

Bonus video:

01:16 Ovako bije Ana Ćurčić