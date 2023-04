6 DOKAZA DA SU ANA U ZVEZDAN PREVARILI NACIJU! Slavnić i Ćurčićeva smislili PAKLENI PLAN da dobro UNOVČE ljubavni brodolom

Nepromišljeni potezi Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić odali su pred milionskim gledaocima tajni plan koji su skovali pre ulaska u "Zadrugu".

Zvezdan Slavnić i njegova bivša nevenčana supruga Ana Ćurčić dogovorili su se da ljubavni brodolom dobro unovče. Par koji pred kamerama rijalitija "Zadruga 6" prolazi kroz pravu dramu, prema mišljenju mnogih, zapravo je najveća prevara ovog projekta dosad.

Kako su u spoljnom svetu ostavili mnogo dugova i neraščišćenih računa, jedini izlaz im je bio TV Pink. Pre samog ulaska njih dvoje su seli i stavili sve karte na sto. Pošto nije bilo izlaza iz problema koji su se gomilali jedan na drugi, oboje su stisli zube i zajedno osmislili kako da dođu do para i popularnosti na najlakši mogući način.

- Ana i Zvezdan su osobe iste sorte i spremni su na sve. On je nju išlifovao do te mere da se poznaju kako dišu i svaki sledeći korak jedno drugog znaju unapred. Pošto je život napolju počeo da im se raspada i, jednostavno, stvari su počele da izmiču kontroli, počeli su da rasprodaju sve što imaju, pozajmljivali su pare, upadali u dugove. Nije bilo više izlaza iz problema. Bilo je ili ponovo mutne radnje, pa da Zvezdan završi iza rešetaka, ili da zajedno uđu u rijaliti. Onda su seli i napravili strategiju, pakleni plan. Oni su gledali prethodne "Zadruge" i znali su šta prolazi kod naroda i šta je ono što će da zavrti igru. Bilo je logično da on nađe ljubavnicu, da ona, poput Kije Kockar u prvoj sezoni, uđe kao ucveljena, izigrana i povređena žena - počinje priču izvor dobro upućen u planove ovog kontroverznog para.

- Aleks koju Zvezdan zna iz spoljnog sveta i flert s njom takođe je bilo deo plana. Nakon toga Maja Marinković. Nju je strpao u krevet onog momenta kada je čuo da ona izjavljuje da bi mogla da bude s njim i da joj ne bi smetalo da imaju seks. To je bio okidač da Zvezdan shvati da je ona odlična za igru, te da će tako Ana ispasti još veća žrtva, a Anđela će napraviti veću dramu i haos. Car ih je sve provalio i rekao im da zna da su u dogovoru. I Moka je deo plana, sve te njegove izjave, napadi na Anu. On je zadužen da napolju pravi dramu i zakuvava stvari. Ana se s njim sve dogovorila pre ulaska. Još jedan od znakova i dokaza da je sve namešteno jeste i oglašavanje Zvezdanove mame Slavice, koja se nikada nije pojavljivala u javnosti. Ona i Moka 40 godina nisu imali kontakt, ali ih je pakleni plan njihovog sina Zvezdana ujedinio. Ovo je samo delić onoga što smo do sada videli. Pokazaće oni još dokaza da je sve prevara - završava izvor blizak Slavnićima.

Ovih šest situacija ih je odalo Ana prilikom ulaska napala Anđelu, a ne Zvezdana

Zvezdan pitao Anu da li je njegov skok kroz prozor bio dovoljno dramatičan

Ana Ćurčić igra po šablonu Kije Kockar. Sakrila bubicu i pitala Zoricu Marković kako se kotira

Zvezdanov flert s Aleksandrom Nikolić koju zna od pre

Seks Zvezdana s Majom Marinković, da još jednom povredi Anu, a Anđelu navede da napravi dramu

Oglašavanje Moke Slavnića i Slavice Slavnić i pomirenje posle 40 godina

