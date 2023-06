"NEĆEMO ZVATI SANJU NA SVADBU" Anita ne želi da vidi Stankovićku na njenom i Matorinom venčanju! Ovo kaže o zajedničkom DETETU!

Anita Stanojlović odgovarala je na pitanja fanova "Zadruge" i otkrila da li će pristati da na njenu svadbu s Jovanom Tomić Matorom dođe Sanja Stanković.

Podsetimo Sanja je bila Matorina najveća ljubav i živele su zajedno nekoliko godina.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Zašto još uvek pratiš Marka, zar ne misliš da je to nepoštovanje Matore?

- Ja sam sa Markom ostala u dobrim odnosima, nemam ništa protoiv njega. Iskreno sam bila zaljubljena u njega. Ako mi Jovana kaže da ga otpratim, otpratiću ga. Za sad mi ništa nije rekla, pa smatram da joj ne smeta.

Da li tebi smeta što Matora prati Sanju i zajedničke fan stranice?

- Koliko sam upućena sve te stranice su prešle na mene i nju, ako nisam lepo upućena, popričaću s njom. Nemam ništa protiv Sanje, ona je slatka devojka, prijatna i draga. Nemam ništa protiv.

Da li bi ti smetalo kad bi Matora izrazila želju da je pozove na svadbu?

- To se neće desiti.

Da li si ikad ranije osetila privlacnost prema žena ili je Matora prva koja je probudila tu strast?

- Uvek me je to zanimalo kako je, ali nikad nisam osetila privlačnost. Jovana je prva žena prema kojoj sam osetila to.

foto: Printscreen

Da li misliš da postoji šansa da se pokaješ za tetovažu koju si posvetila Matoroj u slučaju da raskinete?

- Ne. Imam tetovažu koju sam posvetila prvom dečku i nikad se nisam pokajala. To je deo mene, u tim trenutcima sam bila srećna. Ona ima tetovaže bivših devojaka, iste smo po tom pitanju.

Matora je više puta isticala da je spreman da se ostvari u ulozi majke, da li si spremna da joj rodiš dete?

- Pričale smo o tome, Jovana je spremna da ona rodi dete, ja već imam dete. Biće toga. Ona ima neke imena u glavi, baš su čudna i pričacemo o tome kad dode vreme.

Je l' te nije sramota što će tvoj sin gledati klipove tebe i Jovane? Kako ćeš mu objasniti sve što si radila u rijalitiju?

- Nije me sramota. Ako moje dete vidi da sam ja srećna, biće i on srećan. Moja sreća utiče na njega, tako da mislim da neće imati ništa protiv toga.

Da li si se čula sa ocem tvog deteta i šta kaže on na tvoju novu vezu?

- Čula sam se, spustili smo loptu i pokušavam da budem dobra sa njim i da se ne svađamo, videćemo koliko će to tako da funkcioniše. Rekao mi je u jednom trenutku da je gotivio Jovanu i pre mene i da mi je ona najbolji izbor što se tiče odnosa u "Zadruzi". Ne znam da li podržava, protiv nje nema ništa, o našem odnosu se nije izjasnio.

foto: Petar Aleksić

Da li stvarno misliš da je Matora zaljubljena u tebe? Svi dobro znamo da je ona posesivna i ljubomorna i da ne može da dozvoli da njena devojka pogleda u drugu osobu, a pogotovo da bude sa njom.

- Mislim da je zaljubljena, 24 sata smo na vezi i zajedno spavamo preko video-poziva. Ja ne izlazim iz kuće, ne izlazi ni ona. Ne brani mi, ali iz poštovanja prema njoj ne treba da izlazim kad ona ne izazli. Nema ništa protiv da se krećem u muškom društvu, još uvek mi nije zamerila, mislim da ima poverenje u mene jer kad je izašla uverila se u neke stvari, da je nikad nisam slagala. Tako da mislim da nema problem.

Da li ćeš pokušati da promeniš Matoru i da joj smanjiš izlaske? Svi znamo da ona voli da izlazi po beogradskim splavovima.

- Neću, ona se sama promenila. Otkako smo izašli, ona nije izašla nijednom. Ja zbog nje ne spavam po celu noc, pričamo od 12 do 6 ujutru. Sama se menja.

Kako braća reaguju na to što imaš devojku?

- Nisam razgovarala sa braćom. Srednji brat je rekao da mu se ne obraćam, majka mi je prenela. Pričala sam sa Jovanom na video-pozivu, ona je tražila da ga čuje i sam se javio. Spustili smo loptu, Jovana je bila ispred moje zgrade i pozdravio se sa njom. Nisu rekli da imaju nešto protiv, ako se ne izjašnjavaju smatram da nemaju.

foto: Petar Aleksić

Da li si se čula sa Milicom i da li ćeš se družiti sa njom jer je Jovana govorila da bi nju rado uvela u LGBT svet?

- Čula sam se sa Milicom, pozvana je na rođendan mog sina, ali kad sam izašla stigao mi je klip Milice i Jovane u krevetu. Nisam bila obaveštena i bez razloga nisam ljubomorisala na nju. Nisu bile iskrena prema meni, to mi smeta, tako da ću razmisliti.

Da li ti je majka zamerila zbog menjanja partnera u "Zadruzi"?

- Nije srećna, nije joj prijatno, ali njeno sam dete i voli me kakva god da sam. Bitno joj je da sam živa i zdrava.

Šta li tek radiš napolju ako si sa Zolom završila u tuš kabini tokom velike ljubavi sa Matorom? Šta će se desiti ako se posvađaš sa njom napolju?

- Imate priliku da vidite kakva sam napolju, po ceo dan sam na Instagramu i ne izlazim iz kuće. Sa Jovanom se neću svađati, u nikad smo boljim odnosima i sve ćete da ispratite.

foto: Petar Aleksić

Da li si upoznala njene roditelje?

- Nisam, ali sam čula da je njena mama izjavila da sam fina i vredna, što mi jako znači i prija. Nadam se da ću da ih upoznam.

Da li planiraš da se preseliš u Beograd zbog nje?

- Da, ljubav čini čuda.

Bokiju i Caru si pricala kako je Zola dobar u krevetu, nema potrebe da lažeš Matoru kako bi joj se dodvorila.

- To nije tačno. Sedela sam sa Zolom i Filipom, Zola je sam pričao, a ja nisam želela da komentarišem jer sam stidljiva po tom pitanju. Nisam pričala kakav je u krevetu.

Da li si svesna da bi te Matora sutra ostavila kad bi je Sanja ili MC Aleks pozvale?

- Ja sam ubeđena da mene Jovana ne bi menjala, tako mi je pokazala. Neka se javljaju, a ona će da mi dokaže da sam prava.

Kurir.rs/Pink