ZBOG OVOGA JE MILENA KAČAVENDA ZAVRŠILA NA PSIHIJATRIJI! Imala je jezivu TRAUMU, nije bila dobro, otkrila se prava ISTINA

Aktuelna učesnica Elite, Milena Kačavenda je izazvala pažnju u javnosti zbog kume, Ane Ćurčić. Nakon toga se pokrenula priča o Kačavendi i njenom privatnom životu.

Milena je još pre nego što je ušla u rijaliti, pre nekoliko meseci, pričala o rastanku sa bivšim mužem i razlogu njihovog rastanka.

– Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla.

Ona je otkrila da li je ona nekada kao i njena bivša kuma Ana Ćurčić pretrpela neki vid nasilja.

– Iako sam živela sa žestokim momkom i sa mnogima se družila, ja nikada nisam doživela nasilje. Nikada, moj suprug je bio protivnik i veliki zaštitnik žena, protivnik nasilja, ako je neko trpeo nasilje, onda je to bio on u mom slučaju, zbog moje galame kada poludim.

Nedavno je u javnost isplivala fotografija Milene Kačavende, navodno, iz psihijatrijske bolnice, gde je kako tvrde završila nakon razvoda od Srđana.

