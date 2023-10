PRIJATELJSTVO KOJE VREDI 100 EVRA! Puče bruka između dve starlete, upoznale se u rijalitiju, pravile skandale, a sada OBJAVILE RAT

Još jedna emisija „Pitam za druga“donela je nesvakidašnje priče o rijaliti učesnicima. Voditeljka Anastasija Buđić ugostila je nekadašnje zadrugarke Viktoriju Viki Mitrović, Žanu Omniju i jednog novinara.

Anastasija sa svojim gostima je pretresala aktuelne teme vezane za sadašnje i nekadašnje stanare Bele kuće, a sa Viki dotakla se njenog, sada već propag prijateljstva sa Anom Jovanović.

foto: Printscreen

Na svom Instagram storiju Viki je oplela po bivšoj prijateljici koja je u trećem mesecu trudnoće, aludirajući na to da se zapravo ne zna ko je otac njenog deteta. Voditeljka Anastasija Buđić, zamolila je Viki da objasni kako je došlo do prekida, nekada intenzivnog i činilo se jakog prijateljstva i samim tim objasni svoj Instagram stori.

„Ana je, nakon završetka rijalija, bila upućena u svaki segment mog života. Kada sam razbila staklo, otišla sam za Švajcarsku i zamolila sam Anu da odnese 100 evra za razbijeno staklo. Tamo sam se zadržala mesec dana, kada me je Ana pozvala i tražila mi novac - rekla sam joj da me sačeka i da ću joj novac dati kada dođem. Tada me je izvređala, a nakon par meseci je bila sa Markom – kada je Marko bio u Beogradu. Našoj zajedničkoj drugarici je rekla da je to uradila zato što joj nisam vratila 100 evra. Sada sam joj samo vratila milo za drago.“ – rekla je Viki.

foto: Instagram/jovanovic_aaa

Kurir.rs / Pink

