Mnoge fanove bivšeg učesnika rijalitija "Zadruga Elita", Filipa Cara, i dalje zanima da li će ga ponovo gledati na malim ekranima. Prilikom komuniciranja sa svojim pratiocima na Instagramu, jedan od njih mu je postavio direktno pitanje.

"Ima li ikakve šanse da uđeš u Elitu, ovu ili sliedeće, tj. Imaš li ti uopšte želju više ulaziti?" - glasiolo je pitanje, a Filip Car je dao vrlo iskren odgovor u svom prepoznatljivom stilu i otkrio pod kojim uslovima bismo mogli ponovo da ga gledamo u rijalitiju:

"Na jedan dan, 24 sata bi mi bilo dovoljno da ih zavežem u totalni čvor ! Nisu ovi takmičari dorasli mene ! Koliko čujem iduća sezona će bit ozbiljna pa ako me Željko i Milica dobro plate eto mene da pravimo rokenrol" - napisao je Car, a fanovi su nestrpljivi da vide da li će se to desiti.

Maja Marinković imala je jedan uslov za svoj ulazak u rijaliti "Elita 9"

Podsetimo, Maja je tražila da se jedna stavka ugovora odnosi na Filipa Cara. Kako je otkrila njena bivša cimerka Miljana Kulić tokom lajva na TikToku, Maja je zahtevala da se njen bivši dečko, kojeg je prijavila policiji, nikako ne pojavi u ovoj sezoni rijalitija.

Kulićka je, naime, u lajvu razgovarala sa Carem, a dotakli su se njegove burne veze sa Majom. Tada je Miljana otkrila uslov koji je Marinkovićka postavila produkciji.

- Maja je tražila da u aneks ugovora stave da ti nećeš ući ove sezone. Jel znaš za to? - pitala je Miljana Cara, koji je odgovorio potvrdno.