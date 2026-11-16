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Humanitarni karavan Željka Mitrovića ponovo je u Kragujevcu gde je vlasnik Pink Media Group posetio Vanju Dučić i njeno sedmoro dece. Iza ovog osmeha skrivana je tuga, strepnja za budućnost, ali i nemerljiva majčinska borba. Borba za život, ljubav i sigurnost. Vanja Dučić godinama je trpela nasilje od partnera sa kojim ima sedmoro dece, a sada je u njen skromni dom ušetao Željko Mitrović i osim materijalne pomoći doneo ono mnogo važnije – osećaj sigurnosti.

Željko Mitrović je ovoj hrabroj majci uručio buket cveća, te se pozdravio sa mališanima, koji su ga dočekali sa osmehom. U razgovoru su konstatovali da je nakon 11 godina vanbračne zajednice otac dece otišao. “Neke stvari uspeju, neke ne uspeju... Ali, znaš šta sa sedmoro dece, samohrana majka, to je za svako divljenje. Čujem da on ima još dece?” - upitao je Željko, na šta je Vanja dodala da ima još dvoje.

Željko Mitrović je Vanji zatim uručio pola miliona dinara, na šta je jedan od dečaka reagovao sa ovacijama, što je sve nasmejalo. Vlasnik i direktor Pink Media Group je zatim dečici pomogao oko otvaranja poklona i upozorio ih da nije jednostavno i šta da urade da se ne povrede. Vanja je nezaposlena i sama, živi bez ičije pomoći, u iznajmljenom stanu i brine o sedmoro dece. Jedini izvor prihoda su joj socijalna primanja i roditeljski dodatak. “Da li se javi nekad, da bar pomogne nešto?” - upitao je Željko misleći na oca dece, na šta je Vanja rekla da ne, da ne smeju da komuniciraju, jer on ima zabranu prilaska zbog nasilja u porodici. Vanja je zatim objasnila da je tri puta bila u sigurnoj kući.

1/4 Vidi galeriju Željko Mitrović samohranoj majci sedmoro dece uručio pola miliona i nadu u bolje sutra! Foto: TV PINK Youtube printscreen