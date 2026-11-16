'MENE NIŠTA NE MOŽE ZAUSTAVITI, SAD ĆU DA UBACIM U JOŠ VEĆU BRZINU!' Željko Mitrović nastavio svoj karavan humanosti
Humanitarni karavan Željka Mitrovića ponovo je u Kragujevcu gde je vlasnik Pink Media Group posetio Vanju Dučić i njeno sedmoro dece. Iza ovog osmeha skrivana je tuga, strepnja za budućnost, ali i nemerljiva majčinska borba. Borba za život, ljubav i sigurnost. Vanja Dučić godinama je trpela nasilje od partnera sa kojim ima sedmoro dece, a sada je u njen skromni dom ušetao Željko Mitrović i osim materijalne pomoći doneo ono mnogo važnije – osećaj sigurnosti.
Željko Mitrović je ovoj hrabroj majci uručio buket cveća, te se pozdravio sa mališanima, koji su ga dočekali sa osmehom. U razgovoru su konstatovali da je nakon 11 godina vanbračne zajednice otac dece otišao.
“Neke stvari uspeju, neke ne uspeju... Ali, znaš šta sa sedmoro dece, samohrana majka, to je za svako divljenje. Čujem da on ima još dece?” - upitao je Željko, na šta je Vanja dodala da ima još dvoje.
Željko Mitrović je Vanji zatim uručio pola miliona dinara, na šta je jedan od dečaka reagovao sa ovacijama, što je sve nasmejalo. Vlasnik i direktor Pink Media Group je zatim dečici pomogao oko otvaranja poklona i upozorio ih da nije jednostavno i šta da urade da se ne povrede. Vanja je nezaposlena i sama, živi bez ičije pomoći, u iznajmljenom stanu i brine o sedmoro dece. Jedini izvor prihoda su joj socijalna primanja i roditeljski dodatak.
“Da li se javi nekad, da bar pomogne nešto?” - upitao je Željko misleći na oca dece, na šta je Vanja rekla da ne, da ne smeju da komuniciraju, jer on ima zabranu prilaska zbog nasilja u porodici. Vanja je zatim objasnila da je tri puta bila u sigurnoj kući.
“Nisam znao, da toliko porodica postoji sa samohranim majkama i očevima sa petoro i više dece. I onda pokušavamo nekako sve da stignemo, kod svih da dođemo bar po jednom ili jednom godišnje ili jednom u dve godine. Da im pomognemo. Ali kao da raste broj. Neverovatno, kao da raste broj razvoda, nesporazuma. Znaš kako ja govorim - sve u ovoj zemlji može da stane, ali solidarnost i briga prema nemoćnima ne sme. A ti kao samohrana majka sedmoro dece spadaš u kategoriju najhrabrijih žena!” - istakao je Željko Mitrović.
Željko je sa klincima otvarao zajedno poklone i kada su krenuli da zajedno igraju Monopol - Željko im je rekao da je tu naučio sve o biznisu.
“Čim ti padne kockica na Azurnu obalu, to kupuješ.” - posavetovao je Željko dečicu i objasnio da ima još posla u Kragujevcu.
“Sad više ne stignemo ni sve da snimimo. Neke snimimo, neke ne snimimo. Nije ni važno... Sve pokušuvam nešto da vidim da li će još neko da od ovih većih privrednika da se priključi. Javljaju se, neki su počeli, malo sad ih ovaj ambijent zaustavio...Mene ne može ništa zaustaviti. Čak naprotiv. Sad ću se ubacim u još veću brzinu. Nije izvesno da li će socijalni fondovi da rastu nekom velikom brzinom, tako da, tu je Žeks.” - rekao je Željko Vanji, koja mu se zahvalila na pomoći.
Ova poseta još jednom je pokazala da humanost nema cenu, a da i najmanji gest pažnje nekome može značiti novi početak i nadu u bolje sutra. Za Vanju i njeno sedmoro dece, Željkova pomoć nije samo finansijska podrška, već i poruka da nisu sami i da postoje ljudi spremni da pruže ruku onda kada je najpotrebnije. Jer, kako je i sam istakao, sve može da stane, ali solidarnost i briga o onima kojima je pomoć najpotrebnija nikada ne smeju.