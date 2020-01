HUMORISTIČKA SERIJA “TATE” OD VEČERAS NA PRVOJ TELEVIZIJI: Radnim danima u 20 časova

Gledaoci Prve TV od večeras, radnim danima u 20 časova, uživaće u još jednoj sjajnoj humorističko-dramskoj seriji - “Tate” koja prati živote četiri potpuno različita muškarca – Vlade, Marka, Petra i Tome I njihov odnos prema porodici, prijateljima i poslu. Oni kroz očinstvo postaju prijatelji čiji se putevi prepliću na neobičan način, što će dovesti do različitih životnih obrta, smeha, intriga, suza, rastanaka, novih ljubavi i prijateljstava u koje će biti upleteni razni ljudi, njihovi prijatelji, žene, tašte, devojke I poslovni saradnici.

Porodična priča sa melodramskim zapletima, kako joj i samo ime kaže, prvi put se bavi očevima i njihovim sposobnostima ili nesposobnostima da se snađu u nepredviđenim, ponekad tragičnim, a ponekad i komičnim situacijama.

Jedna od glavnih uloga poverena je Miljanu Prljeti, koga smo gledali i u seriji "Istine i laži" koji s nestrpljenjem iščekuje početak emitovanja I reakciju publike. “Serija "Tate" je pre svega priča o četvorici očeva koji su sticajem okolnosti međusobno povezani. Trojica se već poznaju, a četvrti, lik Tome koji tumačim, ulazi u njihovo društvo i na početku ga smatraju uljezom, ali on to nije”, objašnjava Miljan I dodaje: “Gledaoci će uživati, naročito nežniji pol. Imaće priliku da vide fantastičnu priču u kojoj se smenjuju komedija, drama, sukobi, spletke... Biće tu klasično komičnih i melodramskih scena, poput onih između Tome i Janje, koju igra predivna devojčica Maša Jovičić. Ljudi će se identifikovati, ako ne sa likovima, sigurno će prepoznati nekog iz okruženja”.

Majku Tomine preminule supruge, baka Ružu, tumači Katarina Žutić koja nam na zanimljiv način opisuje svoju ulogu u „Tatama“: „Serija se bavi odnosima unutar porodice, ovo je dramedija, dakle nije samo komedija već i drama. Tu je baka Ruža, negativac, prava Aleksis ili Kruela de Vil i jako me zabavlja. Ona je posesivna je i manipulativna žena koja voli u sve da se meša, mirođija u svakoj čorbi, detektiv, beleži gde je šta videla i uglavnom pegla svog zeta, nije baš neka ljubav među njima“, kaže Katarina.

Popularni glumac Branko Janković takođe nam nagoveštava šta možemo da očekujemo od ponedeljka kao i kakav je lik tate Vlade kojeg tumači: „Vlada je pomalo ljubomoran i radoznao, sličnosti između nas dvojice ne postoje, ali baš zato je i bio izazov raditi na ovom liku koji je toliko drugačiji od mene.“ Brankova koleginica Jovana Jelovac Cavnić koja tumači ulogu Simčeta, i direktno je vezana za njega nam otkriva nešto o svom liku: „Simče je Vladi sve – konobarica, obezbeđenje, kuvarica, desna ruka. Dakle, ona radi kod njega u piceriji, koja je, videćete, kao neka ispovedaonica, gde saznajemo raznorazne događaje“. Jovana veruje da će gledaoci zavoleti seriju, i prepoznati divnu energiju koju svi ulažu, kao i veliki rad: „Mislim da stiže veliki novitet u Srbiju. Retko se bavimo tatama, i kako je to jednom tati da prođe sve od dobijanja deteta, preko njegovog vaspitanja, razvoja, a naravno tu su i razne bračne situacije i iskušenja. Tako da se ova serija, pre svega bavi kako sve to podnose tate, i vreme je da se malo posvetimo njima, i eto, i da žene malo vide kako je to tatama.“

