Gradonačelnik Vučević: Za vrtiće ove godine izdavajamo 540 miliona dinara, a gradimo i najsavremenije obdanište

Više novca u budžetu koristićemo za vrtićeNakon besplatnih vrtića, iz vojvođanske prestonice stiže još lepih vesti za najmlađe Novosađane.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević potvrdio je da je za predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" iz budžeta Grada Novog Sada ove godine izdvojeno 540.607.000 dinara. Od te sume je za izgradnju, dogradnju, obnavljanje i opremanje vrtića obezbeđeno 496.987.000 dinara, dok je za ostvarivanje predškolskog vaspitanja opredeljeno 43.620.000 dinara.

- Grad je obezbedio 265.500.000 dinara za izgradnju objekta na Adicama, bruto površine oko 2.200 kvadratnih metara, koji će primiti 250 mališana, a projektuju se i nova obdaništa i na Sajlovu, u Veterniku i na Jugovićevu. Zahvaljujući daleko većem budžetu, koji je gotovo duplo veći u odnosu na 2012. godinu, Grad može da izdvoji dodatni novac, da se bori za veći natalitet i da pomaže porodicama sa najmlađim sugrađanima, ali da se radi i na razvoju grada. Uspeli smo da obezbedimo besplatan boravak za nešto više od 16.000 mališana u 70 objekata PU "Radosnog detinjstva" na teritoriji grada, izgradnja vrtića u Orahovoj ulici na Klisi napreduje. Reč je o objektu površine 2.620 kvadratnih metara, a očekuje se da će u njemu boraviti oko 245 mališana - precizira Vučević. On dodaje da je za nastavak izgradnje i opremanje ovog objekta iz gradske kase ove godine namenjeno 139.496.000 dinara, da će biti izgrađena saobraćajnica i uređeno dvorište.

- Ovaj vrtić će dobiti novu opremu, u skladu sa savremenim standardima i zakonima za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. To će biti najbolje izgrađeno obdanište u Novom Sadu do sada i biće standard više u odnosu na obdaništa koja su do sada građena. Ova investicija je izuzetno bitna jer u ovom delu grada nema obdaništa, a osim toga čitav kvart se menja i stvaraju se bolji uslovi za život građana. Pored toga, iz gradske kase obezbedili smo novac ra rekonstrukciju vrtića u ulicama Svetozara Miletića i Laze Kostića, u šta će biti uloženo nešto više od 82 miliona dinara, dok će objekat u Kaću biti dograđen i opremljen, za šta je izdvojeno 9. 6911. 000 dinara - navodi prvi čovek Novog Sada.

(Foto: Grad Novi Sad)

Kurir