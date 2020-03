VUČEVIĆ: Hvala Dajani I drugim divim ženama koje besplatno šiju maske, one su naši heroji

Честитам драгој суграђанки Дајани Миковић на дивном гесту. Хвала и њој и другим грађанкама широм Србије, које шију маске, и које су показале солидарност и одговорност у овим тешким тренутцима. Хвала драге даме, ви сте наши хероји. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #covid_19 #solidarnost

A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic_gradonacelnik) on Mar 23, 2020 at 3:31am PDT