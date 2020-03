Vučević: Radnici “Ciklonizacije” su naši heroji, ovi dezifinkuju ulice i trgove, a naše je samo da ostanemo kod kuće

Ко је твој херој дана? Мој херој дана је радник циклонизације Страхиња Зјаић који свакодневно дезинфикује улазе зграда и улице нашег града. #останикодкуће они су ту да омогуће и обезбеде све што нам је потребно. Твоје је само да останеш код куће. #gradonacelnikmilosvucevic #gradnovisad #covid_19 #ostanikodkuće

A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic_gradonacelnik) on Mar 30, 2020 at 1:28am PDT