STOJKOVIĆ: Boris Milošević ponižava sve srpske prognanike slaveći najveći zločin u 20. veku u Evropi

Predsednik Saveza raseljenih sa Kosova i Metohije Miloš Stojković izjavio je da najava prisustvovanja proslavi 25. godina od najvećeg zločina u Evropi u 20. veku, genocida Hrvata nad Srbima i proterivanje 500.000 Srba, predstavnika Srba u Hrvatskoj Borisa Miloševića - SDSS jednako boli sve Srpske prognanike, bilo da su sa Kosova i Metohije ili Hrvatske.

- To je dodatno poniženje za svakog Srpskog prognanika i poniženje srpskog stradanja. Takvi ljudi više ne mogu da budu pripadnici Srpskog naroda, jer se prodaju za lične interese, zanemarujući Srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Sumnjamo da se radi o isključivo ličnom, a ne kako žele da se predstavi kolektivnom interesu Srba u Hrvatskoj, poručio je Stojković.

On ističe da raseljeni sa Kosova i Metohije smatraju da je eventualni odlazak Borisa Miloševića u Knin na proslavu 25 godina od genocida Hrvata nad Srpskim narodom poniženje za sve prognanike iz Hrvatske i KIM.

- To je sraman čin i takav čovek u najmanju ruku ne može se smatrati Srbinom. Potpuno je neshvatljivo da neko ide na proslavu ,,Oluje", najvećeg zločina u Evropi u 20. veku koji se obeležava kao ,,oslobađanje" Hrvatske od Srba, tamo ode kao Srbin. On bi se na taj način odrekao svih mučenika i stradalnika. To je i za nas prognane sa Kosova i Metohije neprihvatljivo. To je isto kao kada bi predstavnik Srba otišao u spomen park teroriste i zikovca Jašarija, time bi se narugao svim prognanicima sa Kosova i Metohije, zaključio je Stojkovć.

Kurir.rs/Centralmedia

Kurir